Los autónomos reclama dejar de pagar impuestos y cuotas mientras dure la crisis

La Asociación Regional de Autónomos reclama dejar de pagar impuestos y cuotas mientras dure la crisis del coronavirus. Así lo ha manifestado en COPE su presidente, Roberto Lagunas, que considera que la moratoria aprobada por el Gobierno central solo pospone el problema, ya que tendrán que hacer frente a los pagos atrasados sin haber recuperado sus ingresos.

Lagunas alerta de la “gravísima situación” a la que se enfrentan, “con pérdidas del 80 y hasta del 90% en algunos casos”. Por ello, insiste que aplazar los pagos como la cuota de autónomos, las deudas o la hipoteca, tal y como ha aprobado el Ejecutivo, es totalmente insuficiente, porque “solo va a provocar que dentro de cuatro meses tengas que pagar lo de entonces y lo de ahora”.

Pide al Gobierno central y al de Aragón que se anulen las cuotas mensuales y que se les exima de pagar impuestos en caso de cese de actividad. En la misma línea, reclaman al Ayuntamiento de Zaragoza una rebaja del 70% del IBI, en lugar de aplazar la mitad del pago de abril a julio. Lagunas recuerda que es imposible que muchos profesionales puedan hacer frente a sus obligaciones, aunque sea dentro de unos meses. “Si un albañil tiene a sus proveedores cerrados por orden del Gobierno, no puede trabajar; si no trabaja, no genera ingresos; si no genera ingresos, no puede comer; y si no puede comer, no puede pagar, es una cadena”, señala.

Con un enfado más que patente, asegura estar “hasta el moño de los políticos” y asegura que ha legado a enviarle un correo al presidente aragonés, Javier Lambán, pidiéndole que se baje el sueldo un 50%. “Evidentemente, no me ha contestado”, apunta.

BONOS "DE RISA"

Lagunas se ha pronunciado acerca de la propuesta de UPTA (Unión Profesional de Trabajadores Autónomos de Aragón) de exigir uno bono mínimo mensual de 950 euros para los autónomos. “No queremos bonos, queremos que nos bajen los impuestos y que cuando haya un tema sangrante como este, no tengamos que pagar cuotas ni módulos”, se desmarca. Por ello, califica la iniciativa como “de risa” la propuesta de la asociación de Autónomos UPTA de reclamar bonos de 950 euros. Lagunas insiste en que lo imprescindible es dejar de pagar un dinero que no tienen.

