Los alumnos de Aragón se dividirán en grupos de convivencia

El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, ha dado a conocer las líneas generales del plan de contingencia para el curso 2020-2021 destinado a evitar los contagios de la COVID-19, que contempla tres escenarios, uno de ellos, el de normalidad controlada, en el que se apuesta por la asistencia presencial de todos los alumnos en todos los niveles de enseñanza no universitaria. Faci ha comparecido ante el pleno de las Cortes de Aragón para dar a conocer este plan, que después ha presentado en rueda de prensa y que en los próximos días se publicará como orden y se enviará a los centros.

En el escenario de normalidad controlada, con el que se pretende iniciar el curso escolar si todo va bien, se contemplan la posibilidad de que los alumnos de Infantil y Primaria y los de educación especial se organicen en grupos estables de convivencia, que coincidirá con los grupos de cada curso, para "permitir la trazabilidad en caso de contagio", grupos que se relacionarán entre sí sin guardar distancias de seguridad y no entrarán en contacto con el resto de alumnos, "salvo con las medidas de distancia correspondiente", ha dicho Faci. Ha agregado que esta fórmula deberá ser prioritaria hasta cuarto de Primaria y recomendable hasta sexto. Ha aclarado que a estas aulas sí que entrarán los profesores de Educación Física, Música e Idiomas.

El consejero ha manifestado que se garantizarán desde el primer día los servicios complementarios de transporte y comedor. Del primero, ha dicho que está "perfectamente regulado su uso" y los niños a partir de 6 años deberán llevar mascarilla. En el caso del comedor, así como del patio de recreo, se mantendrá la fórmula de los grupos estables de convivencia que obligará a usar el patio en diferentes horarios, abriéndose la posibilidad de establecer zonas de descanso distintas al patio para asegurar el aislamiento de los grupos entre sí, medida que "no vemos que sea imposible cumplir", ha comentado el consejero.

SECUNDARIA

Los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional contará con una organización que permitirá un aislamiento por etapas, con accesos y recreos diferentes, deberán llevar mascarilla para transitar por el centro y en el aula en caso de que no se pueda garantizar la distancia social, "igual que lo hacen cuando han de salir a la calle" o participar en cualquier actividad y si no, será una conducta que "habrá que corregir", ha apuntado Faci. Ha precisado que la fórmula de grupo estable de convivencia no sirve para estos niveles puesto que existe movilidad de alumnos dentro un mismo grupo, por ejemplo, para programas de refuerzo y aprendizaje y, en Bachillerato, para las asignaturas troncales de movilidad y optativas.

SEGUNDO ESCENARIO, LA INTERVENCIÓN PARCIAL

El consejero ha explicado que el segundo escenario que se contempla en el plan de contingencia es el de intervención parcial, que recoge tres supuestos principales. El primero, cuando un familiar de un alumno resulte contagiado, hecho que la familia deberá comunicar al centro inmediatamente y el alumno afectado hacer un confinamiento de 14 días, mientras que se hará un seguimiento al resto de la clase para observar si presentan síntomas.

En el caso de que el infectado sea un escolar o docente, la autoridad sanitaria deberá decidir si éste se aisla en su domicilio y se hace vigilancia al resto del grupo o si todo el grupo guarda cuarentena, mientras que si hay varias contagios en el centro en diferentes grupos o etapas, la autoridad sanitaria determinará si se cierra el centro o se aisla a los grupos afectados. El consejero ha detallado que en caso de aislamiento individual o colectivo de los alumnos habrá una tutorización y atención con los medios que contemple el plan de contingencia que todo centro debe aprobar.

TERCER ESCENARIO: UNA NUEVA OLEADA

El tercer escenario, de intervención general, se producirá cuando haya una generalización de contagios en diferentes centros de un municipios o de un área escolar o provincia. Supondrá que la autoridad sanitaria decida si cierra todos los centros el tiempo que considere necesario o una parte de ellos, debiendo garantizarse por parte del centro el seguimiento de los alumnos. En caso de que esta situación se prolongara en el tiempo, se deberá acudir a las plataformas digitales u otras herramientas para implementar la enseñanza a distancia.

