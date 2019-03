Todos los sindicatos agrarios (UAGA-COAG, ARAGA, ASAJA y UPA), y las cooperativas agroalimentarias de Aragón van a unir sus fuerzas hoy para reivindicar que quieren seguir viviendo de su actividad. Se van a concentrar todos juntos en Villafranca de Ebro, a las 11 de la mañana, para exigir la limpieza del río.

José María Alcubierre, secretario general de UAGA, asegura que “se está haciendo imposible vivir de la agricultura y la ganaderia junto al Ebro, cuando históricamente eran las tierras más ricas”. Insiste en que “el hartazgo lleva a que los ribereños salgan otra vez para reivindicar que quieren vivir de su trabajo”.

El responsable de UAGA admite que la limpieza del río debe hacerse “respetando la biodiversidad”, pero lamenta que la falta de acción esté conllevando en que las gravas estén inundando el cauce “en el que ya no se puede ni pastorear”. “Se están formando islas y eso es muy difícil que el cauce lo eleimine de forma natural”, asegura.

Por todo ello, piden a la CHE y al Ministerio de Medio Ambiente que actúen. “Es como tener un vecino con síndrome de Diógenes, es un problema para toda la comunidad: si la CHE no afronta la limpieza, cada vez tendremos efectos más graves a riadas ordinarias”, concluye.

Para Jorge Valero, presidente de Araga, es incomprensible que en verano no haya "ni una sola máquina" trabajando para retirar la maleza arrastrada por el río en las últimas avenidas extraordinarias. "Ya no nos vale decir que la UE no lo permite, estamos viendo que el Sena y otros ríos europeos sí se dragan", aseveró.

Los sindicatos aseguraron que insistirán "hasta que la solución se imponga". "Tener el río sucio es como tener todas nuestras casas en mal estado. La situación no solo afecta a estos municipios y sus agricultores, atañe a todo Aragón", subrayó Ángel Samper, secretario general de Asaja.

En los últimos meses han mantenido varias reuniones con la Confederación Hidrográfica del Ebro(CHE). "Pero aún no contempla esta posibilidad", lamentó José María Alcubierre, secretario general de Uaga. A su juicio, se necesita encontrar una fórmula que permita a los ribereños vivir "adecuadamente" y garantice la biodiversidad del río.

Los convocantes esperan que la concentración de hoy sea mayoritaria y que se escenifique la grave situación por la que traviesan los trabajadores del sector primario de la ribera del Ebro.

Síguenos en Twitter en @CopeZaragoza