Los accidentes de trabajo aumentan un 6,27% en Aragón

Aragón registró más de 16.500 accidentes de trabajo en 2019, un 6,27% más que el año anterior. Suben sobre todo los leves, un 6,32%, mientras que los graves se incrementan un 0,93%. Se mantiene el número de fallecidos: 26, a los que hay que sumar otros 3 muertos in intinere (fallecidos de camino o de vuelta del trabajo).

Baja la incidencia, es decir, el número de accidentes por cada mil trabajadores, un 11,47%. Descienden también los siniestros in itinere, , que pasan de un 30,55% en 2018 a un 10,34% del total en 2019. A pesar de ese descenso hay mucho margen de mejora y los sindicatos exigen “gestores de movilidad en los polígonos para reducir el uso unipersonal de los vehículos a la mínima expresión”, propone José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Sindical de UGT.

En Aragón se reconocen 636 enfermedades profesionales. Pero el gran problema es que muchas no se declaran. Para hacernos una idea de esta infradeclaración: la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que en España, solo de cáncer derivado del trabajo, hay 10.000 casos al año. La realidad es que solo se acreditaron 45 casos.

Luis Clarimón, secretario de Salud Laboral de CCOO, asegura que “mientras no haya un sistema en la Seguridad Social para derivar a las mutuas las enfermedades derivadas del trabajo no tendremos información real y estaremos asumiendo un gasto público que no nos corresponde”.

Los sindicatos exigen, además, que se midan los riesgos psicosociales y el estrés, porque “lo que no se mide, no se previene”. Demandan también más inspectores de trabajo. Tenemos uno por cada 17.000 trabajadores, 10 veces menos que Francia, por ejemplo. Además, apuestan por delegados territoriales de prevención que puedan asesorar a las pymes, donde no hay delegados sindicales y donde se concentra el grueso de los accidentes de trabajo.

