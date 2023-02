Lluvia de problemas en la sanidad aragonesa

A la sanidad aragonesa le llueven las protestas. Los sanitarios de las urgencias del Hospital San Jorge de Huesca han recibido este miércoles con pitos al presidente Lambán y a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en la visita que han realizado a este centro hospitalario. La zona de urgencias de este hospital se ha ampliado con unas instalaciones que triplican las anteriores y que estarán en marcha el 1 de marzo.

Ante ello, los sanitarios piden más personal porque afirman que ha crecido la presión asistencial pero Lambán no está abierto a atender sus peticiones y tilda de “imaginativas” las protestas de los profesionales sanitarios.

También a las puertas del Hospital San Jorge se han concentrado los trabajadores del servicio de ambulancias. En su caso reclaman un nuevo convenio porque el suyo está bloqueado desde 2018 y además, afirman que el nuevo pliego que entra en vigor en junio recorta ambulancias y horas de servicio afectando sobre todo al medio rural.

"Habrá 23 ambulancias de soporte vital básico que solo darán servicio en el medio rural durante 12 horas, imposibilitando atender pacientes por la noche. También se perderán por la noche 4 UVIS móviles de las zonas de Calatayud, Barbastro, Jaca y Alcañiz. En Zaragoza y Huesca sí se mantendrá el servicio nocturno pero sin médico", ha asegurado Pedro Arroyo, delegado del sindicato del Transporte Sanitario.

Dentro de la huelga de los profesionales de las ambulancias, algunos vehículos han aparecido dañados en las últimas semanas y en algunos de ellos se han podido leer pintadas como “Repollés asesina”. El Gobierno de Aragón va a denunciar estos hechos ante la Fiscalia. Repollés espera que con la nueva contrata de ambulancias se puedan solucionar los problemas en este servicio.

Pero los problemas en la sanidad aragonesa no terminan aquí. El 1 de marzo se pondrán en marcha las medidas pactadas entre sanidad y los sindicatos médicos para mejorar la atención en los centros de salud. El acuerdo se firmó a finales de enero, pero aún no se ha aplicado. Y es que debe llevarse a la mesa sectorial de sanidad que se celebra este viernes. Sin embargo, no todos están de acuerdo. CCOO, UGT y CSIF piden que estos acuerdos no solo se negocien con los sindicatos médicos sino también con ellos que han convocado su propia huelga sanitaria para el 31 de marzo. Las reuniones para intentar desconvocar esa jornada de huelga continuará este mismo jueves.

Síguenos también en Twitter y Facebook