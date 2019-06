En la víspera de la conformación de los Ayuntamientos, Partido Popular y Ciudadanos han cerrado hoy un acuerdo de gobernabilidad que les permitirá hacerse con las alcaldías de las tres capitales de provincia. En Zaragoza el popular Jorge Azcón sera el nuevo alcalde de la ciudad poniendo fin así a 16 años de gobiernos de izquierdas.

El reparto de responsabilidades y de áreas dentro de ese nuevo gobierno aún no se ha cerrado. Solo sabemos que la candidata de Ciudadanos Sara Fernández se convertirá en la vicealcaldesa. Esta tarde ambos han firmado el acuerdo programático que será la base de ese gobierno y que recoge 50 medidas que apuestan por la inclusión, por las nuevas tecnologías, por mejorar la movilidad, la gestión de los servicios públicos y hacer compatible el desarrollo urbano y la accesibilidad de la ciudad con la calidad del medio ambiente y el compromiso contra el cambio climático. También se apuesta por la regeneración democrática, por la cultura y por la defensa del patrimonio.

Mañana en su investidura, Azcón contará con el apoyo de los 6 concejales de la formación naranja. Lo que no está muy claro es lo que va a hacer finalmente el concejal de Vox, Julio Calvo. Aunque tras la reunión que ayer mantuvo Azcón con él, todo parecía indicar que ese apoyo era ya una realidad, desde la dirección nacional de Vox no lo tienen tan claro. De hecho esta tarde han amenazado con impedir esa investidura si no se les incluye en el pacto. Y es que Vox se ha quedado fuera del equipo de gobierno municipal.

OTROS AYUNTAMIENTOS

En Teruel el acuerdo entre Ciudadanos y el PP otorga de nuevo la alcaldía a la popular Emma Buj, mientras que en Huesca el candidato de Ciudadanos, Jose Luis Cadena, con tan solo 3 concejales sera el nuevo alcalde con el apoyo del PP. En Jaca todo apunta a que el Psoe obtendrá de nuevo la alcadía y en Monzón ha ocurrido algo curioso: el acuerdo entre PP, PAR y Ciudadanos le ha arrebatado la alcaldía al Psoe. En Alcañiz, el socialista Ignacio Urquizu será el nuevo alcalde tras lograr un acuerdo con Cs y contar con el apoyo de IU. En Daroca, el socialista Álvaro Blasco será mañana elegido alcalde de esta localidad zaragozana. De este modo, el PSOE recuperará esta Alcaldía tras ocho años de gobiernos del PP y el PAR.

