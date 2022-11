La llegada del frío agrava la situación de los 'sintecho' y duplica el trabajo del Centro San Blas

Ya hemos empezado a notar la bajada de las temperaturas y eso, sin duda, es sinónimo de que el invierno está cada vez más cerca. Quienes más lo empiezan a notar son las personas sin hogar que viven en la calle y que cada vez están en una situación de más riesgo para su salud. Desgraciadamente, todavía son muchas en Zaragoza.

Por fortuna, desde el Centro San Blas para personas sin hogar intentan estar pendientes de ellas para paliar, en la medida de lo posible, ese impacto que pueda provocar sobre ellos las bajas temperaturas. Les ofrecen un desayuno que, casi casi, hace las funciones de almuerzo, como nos ha explicado su presidente Antón Borraz. En él pueden comer lo que necesiten, sin límite. Generalmente se compone de una bedida caliente (leche, café...) y tostas tanto dulces como saladas.

Y de cara a la tarde, también dan un servicio de cenas. Tiene lugar en la misma sede de San Blas y en ella se les da, de nuevo, una comida caliente antes de la noche. Además, también ofrecen un servicio de consigna para que esas personas que viven en la calle puedan dejar sus pertenencias, por lo menos, durante el día.

Con la llegada del invierno, desde San Blas están ofreciendo mantas y abrigos para que los 'sin techo' pasen las noches algo mejor. Eso sí, el mayor esfuerzo se centra y focaliza en intentar encontrarles un techo. Ahora han sido conocedores de que en el albergue hay algo más de 100 plazas libres e intentarán conseguir alguna para sus usuarios.

DURMIENDO EN UN CAJERO

Este martes, hemos conocido la historia de Alejandro. Duerme desde hace tres meses en un cajero y acude todas las mañanas al desayuno que ofrecen desde San Blas. "A la cena no puedo, porque las piernas no me lo permiten...", nos explica. Está pendiente de que le admitan en un alojamiento de Cárita, pero mientras tanto asegura que pasa "mucho frío" por las noches.

Alejandro, además, lanzaba un mensaje a las personas que están en su misma situación: "Que no beban. Con el frío, si se dan a la bebida, es una muerte casi asegurada...". Como Alejandro, también hay otros ejemplos que acuden a San Blas. Algunos para la esperanza. Como por ejemplo, el de una mujer que llegó "medio muerta" como nos decía Antón Borraz y que "poco a poco ha dejado sus adicciones y en las últimas semanas está ganando peso".

Todo, gracias a la figura de sus voluntarios, que son un total de 62, que día a día velan por quienes más lo necesitan y son, algo así, como sus Ángeles de la Guarda para protegerlos cuando más lo necesitan.