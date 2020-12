Ligero repunte con 227 nuevos casos de coronavirus en Aragón

En las últimas 24 horas se ha producido un repunte de los casos de coronavirus en Aragón según los datos provisionales que ha publicado esta mañana el Gobierno de Aragón en el portal Data Covid.

En concreto se han detectado 227 nuevos casos, 64 más que ayer. Un pequeño repunte que no resulta demasiado significativo porque la tendencia sigue siendo descendente si analizamos semanalmente la curva de contagios. De esta manera, se trata de 19 contagios menos que hace siete días, la cifra más baja en un martes desde el 15 de septiembre. Por provincias, Zaragoza concentra más de la mitad de los nuevos casos con un total de 142, mientras que en Huesca son 49 y Teruel se han detectado 28 nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas.

Las zonas más afectadas en la tres capitales son la zona de Univérsitas en Zaragoza que ha notificado once positivos, seguida de Huesca Rural con otros nueve, Teruel Ensanche, con ocho, y la zona de Teruel Centro, con siete. No obstante, la mayoría de zonas de salud de la Comunidad no han detectado ningún caso, incluida Delicias Sur, que es la que ha notificado más casos desde el origen de la pandemia.

