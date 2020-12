Lidia le sonríe a la vacuna desde Barbastro

"La experiencia para mi fue única, estoy desbodada". Así de contundente se expresa Lidia Navarro, de 84 años, que fue una de las primeras aragonesas en recibir la vacuna del coronavirus. "De momento no he notado síntomas, hay varias personas que me habían preguntado, pero yo me encuentro bien".

Lidia es una de las personas que viven en la Residencia Somontano de Barbastro. Ha acogido la vacuna con mucha alegría y considera que puede ser un gran paso para ir recuperando la normalidad: "En todo este tiempo no hemos registrado ningún caso positivo. Este 2020 ha sido demasiado extraño. Para el personal ha sido muy trabajoso. ¿Sabe lo que es que antes ibas por el pasillo y tropezabamos unos con otros y desde que vino la porquería esta, o bicho, o llámelo como quiera, que casi no nos vemos...? Si vuelvo a conseguir estar como antes para mi va a ser muchísimo".

Este mismo entusiasmo también se refleja en el rostro de José Bruballa, el segundo residente de este centro en recibir la vacuna, que no dudó en ofrecerse a ser uno de los primeros en recibir la vacuna: "Es necesario ponerse la vacuna", ha afirmado. Junto a ellos ha recibido también la vacuna Mari Carmen Cortes, enfermera de la residencia. En total, en este centro de Barbastro han sido vacunados 35 residentes y 10 trabajadores.

FAMILIA

"Algunos dicen que sienten un bulto, o que les ha molestado el brazo por la noche... Creo que son quejicas", bromeaba también Lidia. También ha hablado de su familia. "No lo hago por videollamada. Cuando he podido he salido como los demás, para poderlos ver... Pero casi me alegraba de que no vinieran, porque lo pasaba peor después de que se iban..." .

¿Un último mensaje? Pues Lidia ha sido así de natural: "Deberíamos vacunarnos todos y dejar de pensar en qué será o dejará de ser. ¡Vamos a creer que puede ser lo que todos deseamos, que nos cure! O que la aparte bien lejos...".

Síguenos en Twitter y Facebook