Leidy y Alona, mujeres refugiadas, reivindican el derecho a una “nueva vida”

Leidy Valderrama y Alona Konarieva son dos mujeres refugiadas que viven en Zaragoza. Una es venezolana. La otra ucraniana. Como ellas, 100 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a dejarlo todo.

Los datos dicen que cada dos segundos alguien tiene que huir como consecuencia de la guerra, la tortura, la falta de derechos humanos o la pobreza extrema, entre otros motivos. Detrás de cada historia hay una vida que merece ser contada. Este lunes es el Día Mundial de las Personas Refugiadas.

Leidy Valderrama lleva 7 meses en España. Tiene un hijo de 11 años con síndrome de Down. En su país, Venezuela, estas personas no tienen derecho a escolarizarse en el sistema regular. Son enviadas a escuelas especiales donde según esta madre, están “abandonados”.

“Hay muchos problemas de tolerancia y aceptación con la discapacidad intelectual, las políticas inclusivas son falsas, son muy duras paras las minorías, no tienen nadie que les defienda, no tienen voz”, denuncia. De hecho, Leidy no podía trabajar en Venezuela porque tenía que ir a la escuela con él.

Cansada de esta situación y de que su hijo no recibiera la educación adecuada, “un derecho humano básico”, recuerda, comenzó a investigar. Encontró en España un refugio, un lugar abierto y con una “sensibilidad especial para el síndrome de Down”. Ahora, su hijo está integrado en una escuela especial donde sí recibe la atención que necesita. “Soy feliz porque sí tiene oportunidades, esa ayuda, ese apoyo, un futuro, creen en sus capacidades”, nos cuenta.

Leidy Valderrama está en el programa de ACCEM, ONG especializada en atención a personas refugiadas, donde ha encontrado un “apoyo enorme para la inclusión, laboral, mucha aceptación y mucho apoyo”. Desde entidad ayudaron también a Alona Konarieva. Llegó sola desde Ucrania, en 2015. Con tan solo 25 años, dejó a sus padres y a su hermano para salvaguardarlos de las amenazas que ella sufría. “Tuve que abandonar mi país para proteger mi vida”, recuerda.

Cuando llegó, no sabía español. “No sabía ni decir 'hola, qué tal”, recuerda. Desde ACCEM le ayudaron a encontrar un piso y a aprender el idioma. Con el tiempo, se sacó una carrera y ahora, con 32 años, es técnica de primera acogida para sus compatriotas en la misma ONG que le brindó una oportunidad. “Quiero ayudar igual que ellos me ayudaron a mí”.

La solidaridad ha sido clave para ella. “Cuando llegué a Zaragoza me sentí como en casa, sentí tanto apoyo por parte de los españoles, era increíble”, asegura emocionada. “No sabía dónde tenía que ir pero vosotros tenéis un corazón tan grande que me ayudasteis a buscar trabajo, piso, en mis estudios, que empecé sin saber nada... Los chicos y los profesores me ayudaron un montón”, recuerda.

Alona vive con angustia la situación en su país. “cada vez que miro vídeo o hablo con amigos que están en primera línea no puedo, me pongo demasiado nerviosa y triste, muy negativa, lo estoy pasando fatal”, confiesa. Pero en Zaragoza ha encontrado su hogar y asegura que solo quiere volver a su país “de visita”. “Mucha gente me pregunta en qué idioma pienso, y yo les digo que en español”, admite.

Por todo ello, ser refugiada es sinónimo para ella de “nueva vida”. “Sé que es duro dejar todo atrás, pero lo dejas para empezar algo nuevo más bonito. Es duro pero con amor y apoyo se puede conseguir todo”, concluye.

LAS CIFRAS EN ARAGÓN

Aragón ha acogido a más de 4.500 personas refugiadas desde 2016, 3.600 de ellas en acción humanitaria, es decir, que han venido por sus propios medios. En la actualidad hay personas procedentes de 27 países. A ellos hay que sumar el éxodo ucraniano debido a la guerra.

2.800 ucranianos han pedido registro en Aragón. Las entidades están atendiendo a 1.400. Se ha expedido casi 2.200 tarjetas sanitarias y hay casi 780 menores escolarizados. Otros 300 adultos estudian, sobre todo español. La consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, insiste en que es fundamental que todas las personas refugiadas tengan "autonomía".

"No serÍa lógico que esas familias por el hecho de ser refugiadas no tuvieran posibilidad de alquilar una vivienda o que no se les facilite el acceso al trabajo, cuando muchas de ellas están muy bien formadas", recuerda Broto, quien insiste en que "trabajo y vivienda es lo que da la verdadera integración".

