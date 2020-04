Leandro Catalán: "No hay una mascarilla para cada profesional. Han distribuido pero no suficientes"

Leandro Catalán, presidente del sindicato FASAMET, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en Cope, en Cope Zaragoza. En primer lugar, hablaba del compañero fallecido: “Nos unimos al mazazo que supuso conocer este fallecimiento y trasladamos nuestras condolencias a la familia, los compañeros y la familia por el suceso que les ha tocado vivir”.

Ha mandado un mensaje alto y claro: ahora mismo no hay material suficiente: “Hay compañeros de Teruel que van un delantal de plástico que han confeccionado ellos mismos. Y muchos de esos delantales nos los está haciendo la población a la que atendemos. También mascarillas faciales. No hay una mascarilla para cada profesional. Han distribuido pero no suficiente. Por eso quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todos esos ciudadanos”.

Ha afirmado, también que, aunque la atención primaria recibe un porcentaje mucho más pequeño de pacientes –un 20% del total- ha sido “el compañero de San Pablo el que ha perdido la vida, desgraciadamente le ha tocado a él”. Explicaba que “todo el que va a un centro es atendido y creo que es de destacar la labor de nuestros compañeros de los hospitales”. Añadía que “en esta ocasión tienen un riesgo añadido con un número de pacientes más elevado que en otros centros, con hasta un 80%”.

El número de contagiados sanitarios supone ya un 16,4% del total de afectados en Aragón. Lo que es lo mismo: un total de 651 afectados. “Son más de los que deberían ser si miramos las estadísticas de otros países”, ha afirmado Catalán. También ha añadido que “hemos venido denunciando desde antes del estado de alarma que hubiera equipos de protección individual (EPI) y que no estaban cubriendo las necesidades para trabajar con seguridad, tanto para profesionales como a usuarios”.

SÍNTOMAS LEVES

“No están contabilizados los pacientes con síntomas leves y no sabemos si realmente lo tienen o no”, ha expresado Leandro Catalán. También ha advertido que “están bajo cuarentena, bajo sospecha, pero como se realizan el test no se puede contabilizar como un caso probado”. Asegura que “nosotros hemos peleado en todo momento por test tanto para nosotros como para la población”, y que “son factores fundamentales para atajar la situación”.

El presidente de FASAMET ha hecho una radiografía, también, del momento actual: “En estos momentos el trabajo ha cambiado. Estás atendiendo pacientes de las patologías habituales de esta época. Los que conoces, tratas de hacerles seguimiento y que no vengan a los centros. En otros casos tienen que venir. A los que están en casa, como no se están realizando los test, se hace un diagnóstico casi certero… Las agendas y el sistema de trabajo ha cambiado. Tratamos de dar seguridad a los pacientes con el objetivo de evitar que vayan a los hospitales, porque si no se masificaría todo mucho más”.

Una situación que los profesionales siguen demandando y en la que siguen sintiéndose algo desprotegidos a la hora de trabajar en su día a día. Recordamos que este médico de 55 años es el primer profesional sanitario fallecido por esta crisis del COVID-19. Este lunes, 13 de abril, muchos de sus compañeros han guardado un minuto de silencio en recuerdo y memoria de José Luis San Martín, que perdía la vida recordamos el pasado sábado 11 de abril. Descanse en paz.

