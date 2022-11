Leandro Catalán: "Estamos dispuestos a llegar hasta el final e ir a la huelga si es necesario"

La convocatoria de una huelga en la Atención Primaria aragonesa sigue más presente que nunca. Ya son varias las comunidades autónomas en las que estos profesionales han confirmado que irán a la huelga en las próximas semanas... y Aragón podría no ser una excepción. Los facultativos aseguran que siguen desbordados, que falta personal en los centros de salud y que no tienen tiempo para atender a sus pacientes como se merece. Según ha explicado en COPE el presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria, FASAMET, Leandro Catalán, la huelga debe ser el último recurso pero parece que no les va a quedar otro remedio.

Y es que no parece que hayan surtido efecto las propuestas que le plantearon hace unas semanas a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en el último Congreso de Atención Primaria celebrado en Zaragoza. Aseguran que no se cumplen los horarios de las citaciones y que las agendas siguen saturadas, llegando a atender a entre 50 y 60 pacientes al día.

