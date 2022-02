Leandro Catalán: "Yo creo que habría que mantener la mascarilla en los colegios"

A partir de mañana, el uso de la mascarilla en exteriores no será obligatorio, salvo en casos donde se produzcan aglomeraciones o no se pueda guardar la distancia de seguridad. Tampoco será obligatoria en los colegios cuando los niños salen al patio en la hora del recreo. Una medida que no comparten muchos médicos que alertan sobre la posibilidad de que los menores sigan siendo un importante foco de contagio al no haber recibido todavía muchos de ellos, la vacuna.

Además, en el caso de los niños, es muy difícil que respeten la distancia de seguridad y no se junten demasiado cuando están jugando en el patio. En declaraciones a COPE, el presidente del sindicato médico de Atención Primaria FASAMET, Leandro Catalán, cree que habría que ser más cautos y mantener su uso todavía en los colegios. Catalán ha criticado también los vaivenes del Gobierno que un día dice una cosa y al siguiente cambia de criterio, confundiendo a la población.

SITUACION CENTROS DE SALUD

Por lo demás, a pesar de que poco a poco la curva de contagios se va doblegando, la sobrecarga de trabajo que ha provocado esta séptima ola se mantiene en los centros de Salud. Los médicos de familia siguen quejándose de la tareas burocráticas que tienen que realizar y que ralentizan su trabajo diario. A eso se suman las consultas presenciales, las llamadas a pacientes, la realización de pruebas o la administración de vacunas.

Y aunque gracias a la colaboración que están prestando muchos profesionales sanitarios jubilados se cubren las bajas y se va sacando el trabajo adelante, siguen faltando personal. Según Catalán, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón todavía no ha respondido a las demandas que le plantearon tras el último Congreso de Atención Primaria.

