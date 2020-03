Las ventas en el Mercado Central se reducen un 50%

Esta crisis sanitaria está perjudicando seriamente al comercio de proximidad y también a los mercados de abastos de la ciudad. Mientras los supermercados se llenaban estos días atrás, y mantienen un buen número de clientes, mercados como el Central han visto reducida su afluencia y sus ventas han caído un 50%.

En estos momentos, tres puestos de la lonja han decidido echar la persiana. Las restricciones en la movilidad de los ciudadanos se están notando en el mercado que, prácticamente, sólo recibe clientes de la zona. José Carlos Gran, presidente de la asociación de detallistas del Mercado Central, asegura que las ventas se han reducido "de una forma drástica: un 50% respecto a las ventas que se producían en una semana hace un mes"; y "muchos nos hemos visto obligados a hacer ERTES o despidos".

Al mismo tiempo, crecen los pedidos por teléfono, a través de WhatsApp, para encargos. En el caso de José Carlos Gran, asegura que realiza unos 20 ó 25 diarios y sus clientes los vienen a recoger al mercado. Y esperan en abril poner en marcha la venta on line, junto con el reparto a domicilio.

Y en una pequeña tienda de barrio la situación se complica todavía más. Hay que hacer frente al pago del alquiler, la luz, agua, impuestos, a los proveedores, la cuota de autónomos... Pero los clientes y las ventas han caído en picado.

Es el caso de Maite Gómez. Ella está al frente de una tienda de productos naturales y ecológicos a granel,' El Colmado, con luz y Alma'. Ha decidido cerrar por las tardes ante la falta de clientes. Pero ha impulsado la venta a domicilio. "La gente no quiere salir de casa, que es lo normal, y yo pongo el plus de acercarles el pedido", ha explicado Mayte. "Me hacen el pedido por WhatsApp o Instagram y se lo acerco a casa con mi coche", ha añadido.

Tras los primeros días de compras compulsivas, las ventas se han normalizado. Aún así muchos autónomos como ella viven con incertidumbre. Lo mejor, como dice Maite, "vivir el día a día, y lo que tenga que se será".

Precisamente el gobierno baraja suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

