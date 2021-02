Las vacunas españolas avanzan contra la COVID

Nos llegan vacunas contra el coronavirus de Reino Unido, de Estados Unidos y hasta estamos pendientes de la posible aprobación de la vacuna rusa pero, ¿qué pasa con los proyectos de España? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas trabaja en varios proyectos. De ellos, ha hablado la investigadora del CSIC, Margarita del Val. Ha sido en el ciclo 'Retos para el Futuro' organizado por Fundación Ibercaja.

Las vacunas de Pfizer y Moderna han sido las más rápidas al estar compuestas solo de material genético. Tenemos ahora la de Astrazeneca y pueden llegar la de Johnson & Johnson y la vacuna rusa "Sputnik". Todas ellas tienen diferentes grados de eficacia, pero garantizan la ausencia de síntomas graves. "Tenemos distintos niveles de eficacia en estas vacunas. Quizás la de Johnson & Johnson tenga una eficacia menor al ser solo una dosis. También la de Aztrazeneca puede tener una eficacia menor, pero en cualquier caso garantiza solo síntomas leves. La seguridad ante síntomas graves la están aportando todas las vacunas con mucha eficacia", ha afirmado la investigadora.

LAS VACUNAS ESPAÑOLAS

En España, asegura Margarita del Val, faltan fondos y laboratorios pero a pesar de ello, hay tres proyectos muy avanzados. "Hacen falta más vacunas, necesitamos que no sea tan difícil conservarlas a temperaturas como 80 grados bajo cero. El CSIC precisamente tiene una que se puede conservar a temperatura ambiente. Tenemos otra que tiene su eficacia probada en personas seropositivas y otra más que enseñará a nuestras células vacunadas a que se parezcan a las infectadas, por lo que nuestro sistema inmunitario estará muy bien entrenado ante el virus", afirma Margarita del Val.

Lo que de momento no puede asegurar ninguna vacuna es que no se siga contagiando el virus: "Las vacunas que están en el mercado protegen muy bien de los síntomas, pero no de la multiplicación del virus. No sabemos por tanto, si las personas vacunadas siguen transmitiendo el virus como cualquier asintomático. Sí sabemos que las que están por venir lo garantizan en animales y podemos esperar que así lo hagan en las personas".

Del Val ha asegurado que tendremos más oleadas, pero cada vez más débiles. La vacuna solo causa efectos secundarios importantes en una de cada 100.000 personas, mientras que el virus causa una muerte por cada 100 afectados. La vacuna es por tanto, mil veces menos peligrosa que la exposición al coronavirus.

