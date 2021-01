Las trampas de las cifras COVID en Aragón

Cifras de nuevos casos, positividad, tasa de contagios, vacunas... Aragón vive inmersa en una baile de cifras diario que nos marca cómo evoluciona la pandemia en la comunidad autónoma aragonesa. En los últimos días, Aragón ha confirmado 692 nuevos positivos correspondientes al martes 12 de enero, 438 contagios pertenecientes al lunes 11 de enero y 284 positivos del domingo día 10.

Aunque los positivos están al alza tras las Navidades, las cifras nos podrían hacer pensar que los contagios en la comunidad aragonesa no son tan elevados como a finales del mes de octubre, cuando se llegaban a superar los mil contagios diarios, o a comienzos del mes de noviembre cuando las cifras de contagios rondaban los 800. Sin embargo, no debemos mirar la cifra de positivos como un parámetro de referencia absoluto ya que este depende del número de PCR's realizadas cada día. Una cantidad de pruebas que, por ejemplo, en el caso del lunes día 11 no llega ni a una tercera parte de las que se realizaban hace apenas dos meses.

¿CUÁNTOS CONTAGIOS TENDRÍA ARAGÓN SI SE REALIZASEN AHORA LAS MISMAS PCR'S QUE EN OCTUBRE?

Miremos las cifras exactas. El domingo día 10, Aragón confirmó 284 positivos pero solo se hicieron 1.749 pruebas diagnósticas. En cambio, el 31 de octubre se confirmaron 1.264 de COVID pero se habían realizado 7.107 pruebas. En los resultados correspondientes a los días 10 y 11 de enero apenas se realizaron un 25% de las pruebas que se hacían a finales de octubre, cuando Aragón confirmaba las peores cifras de contagios de la pandemia.

Aumentan los casos de coronavirus en Aragón / EUROPA PRESS

Si Sanidad realizase en Aragón el mismo número de pruebas que en octubre, ahora mismo se estarían confirmando una media de más de mil nuevos contagios cada día. Llama la atención que ahora, tras las Navidades, no se realicen tantas pruebas diagnósticas como hace un par de meses sobre todo si tenemos en cuenta que antes cada contagiado daba una media de 3 - 4 contactos y ahora, cada positivo aporta una lista de 10 - 15 contactos directos que también podrían estar infectados.

LAS PEORES CIFRAS HISTÓRICAS DE LA PANDEMIA

Atendiendo a la tasa de positividad del pasado domingo, del 16%, si se hubieran llevado a cabo 7.000 pruebas diagnósticas en lugar de las 1.700 realizadas, Aragón habría confirmado 1.154 nuevos contagios de coronavirus. Las cifras empeoran en el caso del lunes día 11 en el que la tasa de positividad superó el 19%. En este caso, si se hubieran hechos las mismas PCR's que en octubre estaríamos hablando de 1.350 positivos. Estaríamos rozando así, la peor cifra registrada en Aragón desde el comienzo de la pandemia que fue de 1.351 a finales de octubre.

Otro parámetro que nos puede servir para confirmar todo esto es la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de positivos entre el total de las pruebas realizadas diariamente. En la jornada del lunes fue del 19'58%, cuando a finales de octubre era del 17%. Un indicador más de que estamos en el peor momento de la pandemia en Aragón, aunque desde el Gobierno las medidas sean ahora más permisivas que durante los meses de octubre y noviembre.

¿CUÁNTAS VACUNAS REALMENTE SE HAN ADMINISTRADO EN ARAGÓN?

La explicación a la flexibilización actual de medidas a pesar de las malas cifras reales de la pandemia puede estar en la esperanza que supone la vacuna de cara a las próximas semanas. Esto tampoco nos debe llevar a engaño. La inmunidad no se alcanza hasta administrada la segunda dosis. Con la primera dosis de la vacuna solo se alcanza una inmunidad del 50% una vez transcurrida una semana de su administración.

Siguen los contagios de coronavirus en Aragón / EUROPA PRESS

El Gobierno de Aragón sacaba pecho hace unos días asegurando que a fecha de 11 de enero se habían administrado el 80'6% de las vacunas disponibles en Aragón. No es cierto. Tras ello, el ejecutivo volvió a variar las cifras y afirmó que había adminitrado el 47'4% de las dosis disponibles. Tampoco es así.

Para obtener estos porcentajes, el ejecutivo autonómico ha restado del total de vacunas recibidas, las 10.000 dosis que se ha guardado como reserva. En realidad, Aragón solo ha usado el 32% de las vacunas recibidas administrándose hasta el pasado lunes 12.046 dosis.

Síguenos en Twitter y Facebook