Las 'trampas' del María Zambrano

La vuelta al cole no ha sido igual y equitativa para todos. Mientras en unos centros, las instalaciones están impecables, sin obstáculos e incluso -algunas- acondicionadas con las últimas tecnologías, en otros casos tienen que conformarse con barracones. Casetas prefabricadas y adaptadas a la ocasión para salir al paso un nuevo curso.

Es lo que está sucediendo ahora mismo en el colegio María Zambrano, en Parque Venecia, en Zaragoza. Han vuelto a clase con 'lo puesto' y 'lo puesto', en su caso, son esos barracones y un patio en el que apenas pueden jugar -de manera segura, se entiende- más de 40 niños siendo generosos.

La AMPA 'Claros del Bosque', adscrita a este colegio de la capital aragonesa, denuncia las condiciones en las que los más pequeños han tenido que regresar a las aulas. Su portavoz, Noemí Corbatón, explicaba en COPE Zaragoza cómo está la situación ahora mismo: "En el año 2018 el actual consejero de Educación, Felipe Faci, se comprometió con un grupo de familias de este barrio (Parque Venecia) que ante la alta natalidad que teníamos iba a constuir un segundo centro".

Con el paso del tiempo ese compromiso se mantuvo firme, lo que pasa es que ahora, tres años después, todavía no hay colegio. Bueno, o las hay, pero en forma de casetas prefabricadas. Maripi Antorán también lo describía: "Nos han habilitado un solar muy justo y ese es el principal problema para la cantidad de niños que hay que, actualmente, asciende a 269".

Están en pie de guerra. Y para demostrarlo este miércoles hicieron 'huelga de cole' y no llevaron a sus hijos al primer día de clases. Porque denuncian una situación insostenible y porque no parece que vaya a cambiar demasiado a corto plazo.

'SARDINAS EN LATA'

En un marco tan constreñido, el patio de esta 'escuela' es, obviamente, bastante diminuto, tal y cómo explia Maripí: "El patio, que ya el año pasado estaba justito, este año se ha visto reducido casi a la mitad, y no sabemos muy bien cómo lo van a gestionar. Todos los niños, afuera en el patio, parecen sardinas en lata, la verdad... Y más en la situación de COVID en la que estamos y todas las medidas que debemos tomar para que el discurrir de los días sea bueno para todos los niños. La propia Administración se lo salta a la torera".

Patricia, otra madre de este colegio, nos ha explicado cómo son estas aulas por dentro: "Hay barracones que no tienen ventilación cruzada y que no tienen luz natural. Son medidas anticovid que no está cumpliendo este colegio y, por lo tanto, la DGA. Dudamos que esta instalación cumplan lnspección sanitaria que deberían cumplir".

COMEDOR SIN 'BURBUJA'

El comedor es otra gran odisea en este colegio. Aquí, los grupos burbuja inevitablemente se rompen y, obviamente, no se cumplen con las normas establecidas para prevenir el coronavirus. Maripí nos relataba este proceso: "Ahora mismo los niños deben caminar 300 metros hasta el otro colegio. Se supone que nos van a habilitar un paso, que todavía no está terminado. Confiamos en que esté abierto a finales de septiembre y principios de octubre".

Instalaciones del Colegio María Zambrano, en Parque Venecia.COPE.ES





Hasta entonces, hasta que eso suceda, "los niños van a tener que seguir yendo por la carretera. Son más de 150 niños los que tienen que hacer ese trayecto de 300 metros de ida y otros 300 de vuelta", reitera Maripí. Y Patricia añade que "todo eso con el riesgo que conlleva porque son niños de entre 2 y 5 años". Por cierto, un matiz más: "La DGA no ha incrementado el número de monitoras", termina esta madre.

PLAZOS EN EL FUTURO

Y una reflexión final de la portavoz de 'Claros del Bosque': "Sobre el hecho de que se van a desarrollar las obras de nuestro centro, el consejero Faci no especificó que las obras que se van a realizar son solo las de la primera fase, que es la fase de infantil que solo incluye 9 aulas. Este año tenemos ya 12 grupos y el año que viene, cuando esperemos que esas obras estén ya terminadas ya seremos 16, a meter en una estructura de 9 aulas. O bien tendremos que tener espacios prefabricados, o bien estaremos hacinados en esa primera fase".

Felipe Faci, por su parte, aseguró hace unos días que será en el mes de octubre y que estaban solo pendientes de la "firma del contrato". Además, en la jornada del inicio de curso el consejero mostró su comprensión ante estas protestas aunque también pidió que "no dejen de escolarizar a sus hijos porque así no se resuelve nada y las obras no irán más rápidas".

