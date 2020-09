Las trabajadoras de los comedores escolares reclaman unas condiciones laborales dignas

Las trabajadoras de los comedores escolares se van concentrar el próximo miércoles 30 de septiembre ante la Consejería de Educación para reclamar al Gobierno de Aragón unas condiciones laborales dignas. Hablamos de un colectivo que incluye a las monitoras de comedor, a las auxiliares de cocina y a las camareras que se quejan de falta de recursos, de espacio y de personal ya que, con las mismas plantillas que el año pasado, e incluso en algunos casos reducidas, es imposible asumir la carga de trabajo que conlleva el cumplimiento de protocolos Covid-19.

Tampoco se ha tenido en cuenta por ejemplo el tiempo de desinfección de los espacios entre los diferentes grupos de niños; y hay casos de trabajadores fijos discontinuos a los que ni siquiera se ha llamado para trabajar.

Desde CCOO resumen que, ante el inicio del curso y la apertura de comedores escolares, “nos hemos encontrado con comedores y cocinas, cerradas desde marzo, en las que no se había hecho ni un mínimo de mantenimiento”. Aparte, “también hay unas reducciones de jornada para los trabajadores desproporcionadas con respecto a la bajada del número de niños; tampoco se ha tenido en cuenta el tiempo de desinfección de los espacios entre diferentes grupos de niños; y hay casos de trabajadores fijos discontinuos a los que ni siquiera se ha llamado para trabajar de vuelta”, ha esgrimido la responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Aragón, Carmina Ramos. Por todo ello, desde el sindicato han convocado la concentración junto a OSTA y UGT para el 30 de septiembre.

Ana Pérez es auxiliar de cocina en un colegio concertado de Zaragoza. Al volver al trabajo, se ha encontrado con el comedor y la cocina en la misma situación que estaba en marzo, antes de su cierre. “Cuando volvimos, nos dijeron que nos reducían la jornada”, comenta Pérez, a lo que añade que “el número de niños ha descendido en un 30% pero a nosotras nos han bajado de ocho a tres horas de trabajo”. “Si no nos dan tiempo material para desarrollar nuestro trabajo, es imposible”, lamenta la trabajadora. La empresa se niega a negociar ni cambiar el horario de sus trabajadoras en el comedor.

El caso de las monitoras de comedor no es muy dispar al de sus compañeras en cocina. Carmen Ruiz, delegada de CCOO, es también monitora de comedor y denuncia que “la vuelta a la acción de los comedores escolares ha sido llevada sin planes de contingencia”, con las monitoras desbordadas por las ratios de alumnos y sin EPI en condiciones para ejercer su trabajo de manera segura. “Sólo tenemos una bata, sin recambio, y no podemos usar guantes ni lavarnos las manos ya que no tenemos lavabos cerca donde hacerlo”, esgrime Ruiz.

En Aragón hay alrededor de 1.200 monitoras de comedor en los centros públicos, de los que “un 60% de la plantilla no está trabajando, sino a la expectativa de ser llamada”. Con respecto a las ratios óptimas de trabajo, Ruiz explica que para comedor infantil se han mantenido las que ya tenían antes de la pandemia, sin cambios ni regulaciones. “En infantil, una monitora puede estar hasta con 22 niños y hasta que no tiene 23, no ponen una trabajadora más”, comenta Ruiz. En Primaria es el mismo caso, donde una monitora puede llegar a vigilar hasta a 33 alumnos. La delegada de CCOO contempla con respecto a las ratios que lo óptimo sería poder mantener el llamado “espacio burbuja”, donde una monitora se ocupase de un número de alumnos más bajo y no hubiera cambios de grupo.

