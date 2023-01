Las trabajadoras de limpieza del Infantil amenazan con una huelga indefinida

Bajo el lema “Sin limpieza no hay salud”, las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Infantil de Zaragoza que dependen de la empresa Clece, se han vuelto a concentrar esta mañana a las puertas de este centro hospitalario. Y lo han hecho por última vez, si la empresa no atiende sus demandas amenazan con iniciar una huelga indefinida.

Se quejan de que no hay personal suficiente y que no disponen del material necesario para realizar su labor. Una situación que vienen denunciando desde el año 2018 cuando se le adjudicó a Clece la gestión del servicio de limpieza. Acusan a la empresa de mirar solo por sus beneficios y de no garantizar la higiene y la desinfección que precisa un hospital.

Aseguran que los responsables del Servicio Aragonés de Salud son conscientes de esta situación y que hace oídos sordos a las protestas que vienen realizando desde hace 5 años sobre los problemas para llevar a cabo la limpieza del hospital. Por si fuera poco, el Salud ha vuelto a renovar este mes de enero el contrato con Clece para 4 años más a pesar de las quejas que les han trasladado los trabajadores. Un nuevo contrato que -aseguran- reduce aún más las plantillas.

