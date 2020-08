Las trabajadoras de las residencias de ancianos piden "respeto" al Gobierno de Aragón

Prudencia y respeto. Es lo que piden las trabajadoras de las residencias de Aragón que están siendo señaladas como foco de contagio en estos centros. Primero fue el presidente Javier Lambán quien dijo que los rebrotes en las residencias estaban siendo causados por los trabajadores y el pasado domingo, la Consejera de Derechos Sociales, María Victoria Broto, repitió estas mismas declaraciones.

Desde UGT piden al ejecutivo autonómico que no señale a las trabajadoras como culpables de los contagios, sino que se implique en mejorar las condiciones de este sector cuyas empleadas cobran menos de mil euros poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares. El Gobierno dice que las residencias están encapsuladas y que los trabajadores son los únicos que tienen contacto desde el exterior pero esto, asegura Angélica Mazo de UGT, no es cierto.

"Las trabajadoras no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellas hacen lo que pueden poniendo por delante su trabajo a su salud y la de su familia. No es cierto además, que las residencias estén encapsuladas. En las que no tienen contagios de COVID siguen entrando las visitas. También llegan a todas las residencias repartidores, personal de farmacia, médicos... En una situación de contagio comunitario, cualquier puede traer el virus no solo las trabajadoras", afirman en COPE Angélica Mazo.

PRUEBAS PCR EN LAS RESIDENCIAS

Desde UGT piden pruebas PCR semanales para las trabajadoras. Además denuncian que, cuando se detecta un brote, son obligadas a seguir trabajando hasta conocer el resultado de sus test. Algo que puede tardar incluso, más de una semana. Solicitan inspecciones en las residencias ya que, aunque hay suficientes equipos de protección, muchos centros los reparten con cuentagotas para recortar gastos. En algunos casos, afirman, las trabajadoras solo tienen dos mascarillas por semana.

