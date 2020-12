Las residencias de ancianos de Aragón ya están listas para recibir la vacuna del COVID

Las residencias de mayores y de personas con discapacidad en Aragón se preparan para la Navidad y para la posterior vacuna del coronavirus. De cara a las próximas fiestas se ha autorizado la salida de residentes en buen estado de salud. Las familias deben firmar para ello una declaración responsable.

De momento son pocas las solicitudes que se han gestionado. Los residentes pueden realizar salidas de 10 días al domicilio familiar. A su regreso deberán presentar una PCR negativa y guardar cuarentena. Otra opción para las personas que hayan superado el virus es salir a comer con su familia durante los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Con esta medida se quiere buscar el equilibrio entre la salud y el estado emocional de los residentes.

"Cuando las familias tomen la decisión, no deben pensar en ellos sino en los residentes y lo que es mejor para su salud. De momento hemos tomado estas medidas, pero la situación es cambiante y no descartamos tener que volver atrás en el caso de que aumenten los contagios. En estos momentos, no estamos en ese escenario", afirmaba la consejera de derechos sociales, Maria Victoria Broto.

Se amplían además las visitas de uno a cinco familiares en los centros residenciales.

LA VACUNA, MUY CERCA DE LLEGAR A LAS RESIDENCIAS

En cuanto a la vacuna del coronavirus, las residencias ya están gestionando los consentimientos para administrarla. Se espera contar desde este viernes con los datos para poder iniciar la vacunación frente al coronavirus en enero.

"Estamos recopilando todos los datos y los hemos pedido a las residencias como muy tarde para este viernes día 18. El objetivo es tener todo preparado y estar listos para vacunar en cuantos sea posible. Si se adelantase la fecha de vacunación, también estaríamos preparados", afirma el secretario general del departamento, José Antonio Jiménez. En Aragón hay 22.000 usuarios y 8.000 trabajadores de residencia. El objetivo es vacunar al 100%.

