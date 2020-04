Las piscinas podrían limitar su aforo de cara al verano

Se acerca la época de bañarse, de tomar el sol. En definitiva, estamos a las puertas de la temporada de piscinas. En poco menos de un mes estaba prevista la apertura de las diferentes instalaciones municipales para la época estival. Concretamente, el 6 de junio era el día elegido para que todas ellas abrieran. Además, este año la idea era abrir media hora antes en un verano en el que se acortaría una semana el tiempo de piscinas.

Sin embargo, todo queda a expensas ahora del coronavirus. Primero, no hay certeza todavía a que se pueda cumplir esa fecha de apertura, aunque desde el Ayuntamiento de Zaragoza confían en que estos plazos sí se ajusten a la idea original y que, por lo tanto, el día 6 del mes que viene, las piscinas funcionen.

Segundo, eso sí, no lo harían a pleno rendimiento. Porque, si bien las instalaciones no variarían en su funcionamiento -a priori- pero no con el mismo aforo. Y es que una de las ideas que se barajan es limitar el número de personas que puedan acceder a estas instalaciones. El objetivo es mantener las distancias de seguridad y evitar que estos puntos se conviertan en focos de contagio.

Las piscinas municipales tienes prevista su apertura para junio. | COPE.ESMiguel Gracia Garcia

Llegados a este punto, son varios los escenarios que los diferentes consistorios están manejando. Si bien el principal es el control de aforos, también se barajan otros como comenzar más tarde del 6 de junio, alargar el final de temporada en septiembre -siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan- o incluso mantener los planes previstos en el calendario, pero extremar las medidas de control en esa apertura. Entre esos escenarios, una distancia: una persona por cada cuatro metros cuadrados de césped.

Queda claro, eso sí, que el objetivo que buscarán estas medidas será el de evitar las aglomeraciones. Desde el Gobierno de España ya advertían y avanzaban esta semana cómo podría ser el día a día tras el desconfinamiento, con distancia incluso en las playas, incluso con esas mamparas de separación, así que todo parece indicar que esas medidas se extrapolarán a las piscinas de las ciudades.

En cuanto al agua de las piscinas, no se teme que sea un factor de transmisión. El cloro y el correcto mantenimiento de las mismas descartan que esta zona sea un vector por el que viaje el COVID-19

COMPENSACIONES DE ABONOS

Mientras tanto, han sido muchos los usuarios que, con su bono de temporada para las piscinas cubiertas, han visto interrumpida su actividad. El Ayuntamiento de Zaragoza ya indicó que habrá contraprestación a todas aquellas personas que tuvieran bono para las piscinas cubiertas y una de las medidas planteadas es que el tiempo que ese bono no se use, no se pague.

Entre los proyectos que quedan pendientes son el de la reforma de la piscina municipal de La Hípica. Se inicio, pero tuvo que parar durante dos semanas ya que con el endurecimiento del estado de alarma no se pudo seguir con esos trabajos. Recordamos que el objetivo era acabar con las filtraciones de las piletas de esta instalación municipal.

En política de precios, la idea era seguir con la tarifa de 4 euros en las entradas y con la idea de precios reducidos en piscinas de diferentes municipios, durante los días de más calor del verano.

