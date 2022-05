Las personas mayores, protagonistas en el Día Mundial de Internet

Cada 17 de mayo se celebra el Día de Internet. Una conmemoración que este año se central en las personas mayores y el envejecimiento saludable, con un #ManifiestoMayoresDigitales El objetivo de esta jornada es difundir los beneficios del buen uso de las tecnologías digitales. La realidad es que muchas personas se enfrentan a Internet sin conocimientos básicos. Para hacer frente a esta situación, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece formación e información gratuita para usar este herramienta de forma segura.

"Internet es un espacio en el que los mayores de 60 años no estamos a gusto, no es el nuestro, no nos han educado", admite el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván. Pero Internet "no es el demonio". Conscientes de que ofrece "muchas oportunidades" pero también "peligros", desde la UCA han un llamamiento a que la ciudadanía en general, y los mayores en particular, entiendan las bases de la ciberseguridad y se formen en el uso de nuevas tecnologías.

INCIBE y la Oficina de Seguridad del Internauta cuentan con la Experiencia Senior, un programa para adquirir nociones básicas: proteger dispositivos; recomendaciones para navegar o comprar on line; e información sobre bulos, WhatsApp o redes sociales. "Internet ha venido para quedarse pero es un espacio que hay que manejar bien y para ello hay que formarse adecuadamente, no dejarse llevar por lo que nos dicen nuestros conocidos", insiste Oliván.

Por ello, el día 18 de mayo se impartirá un taller de ciberseguridad, con el título “Aprende a utilizar las herramientas básicas de protección de dispositivos móviles”. El horario del taller es de 10:30 a 12:00h. Ángela G. Valdés, técnico de ciberseguridad para ciudadanos de INCIBE, proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para descargar, configurar y utilizar las herramientas de protección básicas en cualquier dispositivo móvil. Puedes inscribirte a este taller a través de este enlace.

Además, existe el servicio TU AYUDA EN CIBERSEGURIDAD, nacional, gratuito y confidencial para ayudar a los usuarios en el uso de nuevas tecnologías. Funciona de 9 de la mañana a 9 de la noche, 365 días al año. Puedes acceder a estos recursos también a través de la web de la Unión de Consumidores o pedir información en el teléfono 976 39 76 02.

