Lambán pedirá a Sánchez la movilidad entre provincias en Aragón

Tras la undécima reunión con Pedro Sánchez (presidente de España) y el resto de presidentes autonómicos, Javier Lambán, líder del ejecutivo aragonés, ha explicado cuáles han sido los aspectos más destacados que han tratado en este encuentro que, sobre todo, ha estado marcado por turismo y por la apertura que ya ha ido anunciando el Gobierno Central a finales de esta semana.

Uno de los caballos de batalla, este domingo, del presidente aragonés ha sido el del Medio Rural. Ha recordado que Aragón ha sido la Comunidad Autónoma que ha liderado este movimiento para flexibilizar medidas en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y ha dicho lo siguiente: "Le he pedido al presidente Sánchez y me ha respondido afirmativamente, que en la Fase 2 el medio rural utilicen medidas en cuanto al uso de espacios públicos, propias de la Fase 3".

En la misma línea, Lambán ha insistido en que "de manera inmediata el tránsito de personas, la movilidad, se pueda plantear entre las tres provincias. Que la movilidad se pueda plantear de manera abierta. Eso ayudaría a mejorar las posibilidades del sector turístico, muy importante para Aragón". Sobre la fecha concreta, Lambán ha insistido que este próximo lunes 25 volverá a plantear esta cuestión porque, "no soy adivino" y "de momento no sabemos cuándo será el día en el que esto se pueda producir, ya que no depende de Aragón, sino del Gobierno de España".

PACTO CON BILDU

Cope Aragón le ha preguntado al presidente Lambán, durante su comparecencia, acerca del pactor que esta semana el PSOE ha alcanzado con Bildu, a cuenta de la Reforma Laboral: "Lejos de mí la intención de entrar a valorar las políticas de pactos, es conocida mi opinión de que España necesita que todos los partidos, agentes y actores sociales que creemos en España y en la Unidad Constitucional y siempre entenderé que tiene que ser entre los partidos constitucionales".

En esa línea, también ha afirmado que "es un pacto que tenía una traducción en el terreno de la reforma laboral y la ministra dejó claro que es un asunto que en este momento no es planteable, sobre todo hay que ofrecer seguridad a Europa y los inversores..."

ESTRATEGIA ARAGONESA Y ENDEUDAMIENTO

Sobre los acuerdos que Aragón quiere conseguir, Lambán ha dicho estar "muy orgulloso del sentido de estado todas las fuerzas políticas aragoensas". Sobre la hoja de ruta a seguir por nuestra Comunidad Autónoma, Lambán ha hablado sobre la 'Estrategia Aragonesa de recuperación Social y Económica'.

"En ese documento se expone la hoja de ruta para salir de esta crisis del COVID. Pero es fundamental tener recursos económicos", ha dicho Lambán, que ha añadido que "es fundamental ampliar créditos de partidas ya existentes y es importante que el Gobierno de España nos autorice a cambiar el margen de endeudamiento. Ahora trabajamos en un 0,2 y parece razonable que se nos autorice un endeudamiento mayor". Y mandaba un recordatorio a Sánchez: "No se puede escuchar solo a unos partidos y desoír a otros".

AYUDAS INDEPENDIENTES

A cuenta del Ingreso Mínimo Vital que España aprobará el próximo martes, el presidente ha hablado sobre la compatibilidad de las ayudas que se han planteado desde el Gobierno de Aragón: "El ingreso mínimo vital va a estar financiado por la Seguridad Social, pero no tiene nada que ver con el elenco competencial de las Comunidades Autónomas".

Respecto a los posibles nuevos 'Pactos de la Moncloa', Lambán ha declarado: "La recuperación debía ser acometida de manera pactada por todas las fuerzas políticas, agentes Sociales y Comunidades Autónomas. Hablaba de unos nuevos pactos de la Moncloa. En estos momentos hay una comisión que está abordando estos aspectos. De estas tareas estamos excluidas y yo he planteado que debemos ser parte fundamental".

Dos mensajes más del presidente de Aragón. Por un lado, respecto a las protestas y caceroladas contra el Gobierno: "Yo de las manifestaciones, si están autorizadas y se producen de acuerdo a los términos cívicos, nunca tendré nada que decir. Me parecerán respetables, siempre que se atengan a la legalidad y al respeto de quienes se manifiestan en un momento determinado".

Por otro lado, un llamamiento a la unidad: "La oposición está demostrando una gran altura de miras y se pueden sentir los españoles muy orgullosos de sus agentes sociales y de su oposición. Dejémonos de reproches, en el momento acutal no tienen ninguna razón de ser".

