Las oportunidades cada vez son más reales para las personas con distintas capacidades

¿Existe la igualdad real de oportunidades en nuestra sociedad actual? La semana pasada comprobábamos que es posible de la mano del ejemplo del restaurante 'Pájaros en la cabeza'. Dos mujeres con síndrome de down están desarrollando actualmente su trabajo ahí. Pero, ¿es solo un ejemplo aislado o es realmente posible? Sobre esta cuestión hemos hablado en COPE Zaragoza con Lourdes Roda, directora del Centro de adultos de la Fundación Down en Zaragoza.

Nos ha contado cómo fueron los primeros pasos de esta institución en nuestra ciudad: "Nacimos a través de un grupo de padres, que tenían hijos e hijas con síndrome de down, y afortunadamente las cosas han cambiado bastante. Ahora abarcamos desde el inicio de la vida de estas personas, como un acompañamiento en su desarrollo vital en diferentes ámbitos".

En el Centro de Adultos de La Jota atienden "a personas con discapacidad intelectual" pero atienden a personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo "no solo con síndrome de down, aunque sea un espectro importante de esta población". Trabajan con personas "a partir de 18 años". Lo hacen en varios frentes, como la "formación permanente" y en una "orientación hacia la formación del empleo". También en la "inseción laboral".

Es interesante también el servicio de "vida independiente" cuyo "objetivo final es que puedan vivir en pisos compartidos, con un apoyo, pero que puedan ser autosuficientes".

EL EJEMPLO DE 'PÁJAROS EN LA CABEZA'

Sobre la contratación de las empresas explican que "nos sentimos muy afortunados porque la inserción de estas personas es cada día más evidente y más visible" aunque reconoce que "nos gustaría que aún fuera mayor". Sobre el restaurante 'Pájaros en la Cabeza' asegura que "lo de Alberto -su propietario- es un ejemplo muy visible con la contratación de las dos 'Marías'", que actualmente desarrollan su actividad laboral en dicho establecimiento.

Asegura que son otras las empresas que también "se implican en facilitar esta inserción" y que "solamente podemos decir gracias". No obstante, no es un camino fácil, porque también, en ocasiones, hay barreras: "En el ámbito laboral muchas veces no cuentan con las mismas oportunidades que otras personas, empezando por su formación, ya que no encuentran recursos que se adapten a sus capacidades".

Por otra parte, también reconoce Lourdes que "en ocasiones es darle simplemente una vuelta a la cabeza a la hora de darles esas oportunidades, como por ejemplo creando un puesto de trabajo nuevo en el que, por ejemplo, se realicen labores auxiliares". Finalmente el mayor escollo es "la falta de apoyos, el de una persona que conozca a estas personas" ya que "muchas veces hay muy buena intención pero si no existe una persona que exista de enlace entre este trabajador y la empresa que haga un papel facilitador... Cuesta más".

Una situación que a lo largo de los años ha mejorado pero en la que todavía queda mucho camino por recorrer. Una ruta hacia la igualdad de oportunidad y para la integración de las personas con distintas capacidades en nuestro día a día social y laboral.

