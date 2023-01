¿Las chicas de rosa y los chicos de azul?

El 70% de los pacientes que acuden a una consulta de salud mental son mujeres frente al 30% de los hombres. Sin embargo, ellos tienen más tendencia al suicidio que ellas. Estas son algunas de las consecuencias de las diferencias de tratamiento de género que se van a analizar en el segundo ciclo de conferencias sobre salud mental infanto-juvenil de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME.

"Muchas veces tenemos comportamientos muy interiorizados a la hora de dirigirnos a los niños o a las niñas y eso tiene consecuencias después en el desarrollo de nuestra salud mental. Evidentemente, hay trastornos mentales que son más susceptibles a la hora de ser sufridos por mujeres y otros que son más susceptibles de ser sufridos por hombres", afirma en COPE la psicóloga, Oneida Azón.

Los roles de género comienzan a distinguirse incluso, desde antes de nacer y después se extienden durante toda la infancia en conceptos como los colores a la hora de vestir, los juguetes a utilizar o las actividades extraescolares a realizar: "Cuando estás embarazada de una niña, tiras confetis azules. Cuando estás embarazada de un niño, tiras confetis azules. Estás diferenciando ya desde antes de nacer. Después, tenemos una forma muy diferente de referirnos a niños y niñas. A ellas les decimos 'qué guapa estás´ y a ellos les decimos 'qué valiente eres´. Esto también se refleja en las actividades extraescolares: gimnasia rítmica para las chicas y kárate para los chicos".

Así, una vez que se llega a la edad adulta, las mujeres tienen más tendencia a expresar sus sentimientos y tener peor percepción de su salud mental. En cambio, los hombres no exteriorizan lo que sienten y pueden desarrollar con más facilidad tendencias suicidas y adicciones: "El rol establecido para las mujeres es el de ser más sensibles y el de los hombres es el de no manifestar sus emociones. Eso hace que las mujeres puedan sufrir más trastornos emocionales, mientras que los hombres (al no mostrar sus emociones) vuelcan sus problemas psicológicos en adicciones o falta de control de impulsos".

Todos estos asuntos se tratarán en el ciclo “¿Las chicas de rosa y los chicos de azul? Roles de género y salud mental” que se celebrará en el Patio de la Infanta de Ibercaja el próximo miércoles a las 19:00h. La inscripción para asistir es gratuita en la web de Fundación Ibercaja. La conferencia también podrá seguirse en el canal de Youtube de ASAPME.

