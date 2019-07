Las negociaciones entre PSOE y Podemos siguen atascadas pese al ofrecimiento de Lambán

Las negociaciones entre PSOE y Podemos para que la formación morada apoye la investidura de Javier Lambán continuan atascadas. El presidente en funciones ha llamado sin éxito por teléfono al secretario general de la formación morada, Nacho Escartín. También le ha enviado personalmente varios whatsapp, invitándole a reunirse con él. Pero de momento, no ha recibido respuesta alguna. El líder socialista ya propuso este fin de semana esa reunión al más alto nivel entre partidos para desbloquear la negociación. Pero sus intentos, al menos por ahora, no están dando resultado.

Desde Podemos aseguran que su líder contesta a Lambán "con normalidad" pero dejan claro que las negociaciones la lleva el equipo designado para ello. En cualquier caso, no hay ningún encuentro previsto entre las dos formaciones esta semana.

Oficialmente, el PSOE ve como un tímido avance que el Consejo Autonómico de Podemos haya abordado las condiciones para apoyar la investidura. En su reunión de este sábado, se habló de las distintas vías de negociación y se acordó que cualquier posible apoyo de la formación morada se hará en torno a un programa "de acción de gobierno de cambio y progreso", donde se establezcan los compromisos programáticos acordados entre las fuerzas que hagan posible la investidura.

Pero fuentes socialistas advierten de que algunas de sus exigencias les generan dudas. La formación morada pide conocer la estructura del Gobierno, con nombres incluidos, incluidas las direcciones generales. Algo complicado en un gobierno que aún no existe y que no se sabe si existirá. Tampoco gusta el veto que Podemos quiere imponer para que no haya acuerdos posteriores con partidos que no apoyen la investidura.

