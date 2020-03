Las mujeres alcanzan el 25% del sector científico en Aragón

Solo un 20% de las cátedras en Aragón son ocupadas por mujeres, mientras que el número de rectoras no supera el 18%. Las cifras han mejorado en los últimos años, por ejemplo, en 2015 las mujeres solo ocupaban el 8% de las cátedras universitarias. A pesar de ello, las investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, el CSIC, piden medidas para visibilizar e impulsar el trabajo de las mujeres en la ciencia. Así se lo han trasladado a la delegada del Gobierno, Pilar Alegría.

La brecha de género se sigue notando en el número de investigadoras frente al de sus compañeros, sobre todo, en los puestos directivos y de responsabilidad. De ahí la importancia de la visbilización para que las niñas y jóvenes que se interesen por la ciencía tengan en quien fijarse para lograr sus objetivos profesionales. "Todavía queda mucho trabajo, hay que empezar desde muy abajo. Ya desde pequeñas, las niñas dicen que no les gustan las matemáticas y eso es un indicio de que las ciencias les parecen difíciles. Deben entender que pueden hacer lo mismo que los hombres", asegura María Jesús Lázaro, delegada del CSIC.

Los embarazos en mujeres investigadoras

Una de las cuestiones que plantean las mujeres investigadoras es trabajar desde el punto de vista legislativo para que la maternidad no perjudique a las investigadoras en su carrera. “Cuando optas a una mejor posición en tu carrera, suele coincidir con el periodo más fértil. No solo es la baja, sino que tas dar a luz al bebé, hay que dedicarle más tiempo. Hay que conciliar y ahí, la parte de la pareja es importante. Las instituciones también deben ayudar con medidas como, por ejemplo, que ese periodo no se tenga en cuenta a la hora de solicitar convocatorias o que las bajas maternales y paternales sean compartidas", explica Lázaro.

La delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, asegura que el Ministerio de Ciencia ya trabaja en medidas de este tipo, aunque se seguirán trasladando las peticiones de las investigadoras.

