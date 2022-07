Las matronas del Servet denuncian falta de personal

Las matronas del Hospital Miguel Servet denuncian falta de personal. El personal de turno ha pasado de 16 a 9 durante el verano, una reducción del 56%. Las profesionales aseguran que se pone en riesgo la salud de las madres y la de los bebés.

Tras los reajustes, en el paritorio han pasado de 6 matronas a 3; en Urgencias se reducen de 2 a 1; en Alto Riesgo, de 4 a 2; en Consulta de 3 a 2; y en Puerperio se mantiene a una matrona. María José Ramón, presidenta de la Asociación de Matronas de Aragón, ha asegurado en COPE que "la seguridad asistencial en todo tipo de urgencias depende del número de profesionales". En este sentido, recuerda que hay "una constatación clara de que la pérdida de profesinales sanitarios y actuar bajo mínimos compromete la seguridad de los pacientes, y el ratio matronas-mujer es un criterio claro de calidad asistencial y se seguridad de las mujeres", señala.

Pero este no es un problema de verano. En España tenemos 25 matronas por cada mil partos, cuatro veces menos que en países como Suecia o Islandia. Según la OMS, somos el tercer país de la Unión Europea con menos matronas, solo por detrás de Rumanía y Eslovenia. Por ello, exigen una solución estatal ante una situación "muy delicada". "Vamos a vivir una puja por matrona en función de las condiciones que se ofrezcan", lamenta.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, admite que un tercio de las matronas está de vacaciones pero asegura que se ha sustituido a todas. Y cuando ya no ha habido más, porque las bolsas de empleo están vacías, se han contratado enfermeras. El problema, dice, es que este año no hay residentes. "Por culpa de la pandemia empezaron la residencia más tarde, acaban en septiembre y hay menos disponibilidad en todas las Comunidades Autónomas porque no han acabado la residencia en junio", afirma.

En cualquier caso, Sanidad asegura que el servicio se prestará "con estándares de calidad, como siempre". Las matronas, no obstante, recuerdan que su trabajo es muy especializado y que no puede sustiruirse por el de Enfermería u Obstetricia.

