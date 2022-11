El 20% de las madres sufre depresión durante el embarazo o en el posparto

La prevalencia de la depresión prenatal, o sea, durante el embarazo, se sitúa entre el 7 y el 19%. En el periodo del posparto, entre el 10 y el 15%. Entre la una y la otra, nos encontramos con que 2 de cada 10 madres se enfrentan a esta situación. Si llevamos estos datos a Aragón, vemos que el año pasado, en 2021, hubo 9.759 partos, lo que supone que entre 2.000 y 2.700 mujeres tuvieron depresión en el embarazo o después de dar a luz.

Las cifras se han dado a conocer recientemente en un simposio que se ha celebrado en el Hospital Clínico de Zaragoza. Pero llama la atención lo poco que se diagnostica y se trata. El 75% de las mujeres afectadas no son diagnosticadas ni reciben el tratamiento ni la ayuda adecuada. Con una prevalencia tan alta, ¿por qué pasa esto?

Hay dos causas fundamentales. La principal: “el estigma que todavía existe”, como explica el presidente de la Sociedad Marcé Española de Salud Mental Perinatal, el doctor Jorge Osma López. “Todos tenemos asumido que a mujer es plenamente feliz en el embarazo y el posparto, especialmente cuando ha planificado su maternidad”, por lo que “cuando aparecen síntomas como la tristeza o la ansiedad, la mujer siente que eso no puede ser, que no va a ser una buena madre, y muchas lo ocultan”, destaca este profesional.

Es decir, sentimos que no tenemos derecho a sentirnos así, que no está bien. El doctor Osma asegura que hay mucho de “adoctrinamiento social y cultural, de cómo se supone que debe comportarse una madre”. Y cuando nos salimos de este estándar, “aparece mucho la culpa”

Por otro lado, los profesionales tampoco saben detectarlo. “Preguntamos mucho por el estado físico en las visitas del embarazo, que si el hierro o el azúcar, pero no preguntamos cómo te sientes, si has notado cambios en tu estado de ánimo y eso es fundamental para que no se identifique y no se trate”, señala.

Esto sucede también porque existe un déficit de formación. “Los residentes de Psiquiatría, Psicolofía o Enfermería no reciben formación específica en salud mental perinatal y si no estoy formado no conozco los mecanismos de cribado, cuando se supera el corte en que es necesaria una intervención”, advierte Osma.

En este sentido, hay que diferenciar la parte más hormonal que nos afecta, por ejemplo, de una forma muy acusada en los 15 días posteriores al parto. Pero cuando los sentimientos de tristeza, de desazón o de ansiedad se prolongan en el tiempo, estamos ante otro tipo de problema. Osma apuesta también por que los profesionales desarrollen sus “habilidades” para preguntar “sin que la mujer se sienta juzgada”.

CONSECUENCIAS PARA EL BEBÉ

Sabemos que el desarrollo del feto depende del bienestar emocional de la madre. Los trastornos mentales maternos pueden generar consecuencias adversas. “Hay mayores riesgos durante el embarazo, menor peso al nacer y más prematuros”, pero también en el desarrollo emocional y cognitivo durante el posparto, “con estudios que llegan incluso hasta la adolescencia”.

Entre las consecuencias asociadas se encuentran los problemas de vínculo materno-filial; hiperactividad y problemas de atención; el trastorno oposicionista desafiante; trastornos emocionales (como ansiedad y depresión), en el lenguaje y el aprendizaje.

