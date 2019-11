El 40% de las llamadas al Instituto Aragonés de la Mujer se refieren a violencia física

El 40% de las llamadas que recibe el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) son casos de violencia física. Es la principal causa de consulta en el teléfono gratuito 900 504 405 (365 días al año, 24 horas, no deja huella en la factura de teléfono pero sí hay que eliminarla del registro de llamadas), que ha atendido 2.983 llamadas en los 9 primeros meses de este año. Las llamadas por maltrato físico ascienden a 1.194, casi el doble de las que llaman para pedir información. Otras 820 se refieren a maltrato psicológico.

El IAM ha prestado atención social a 1.393 mujeres y el 83% de ellas son víctimas de violencia de género. La atención psicológica, que se realiza de forma individualizada, ha llegado a 1.975, 520 de ellas en las Comarcas, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, más de 900 han recibido asistencia jurídica.

La directora del IAM, María Goikoetxea, asegura que "las campañas de sensibilización y el auge del movimiento feminista hace que las mujeres identifiquemos cada vez más la violencia que se ejerce contra nosotras y sepamos que existen esos recursos y que podemos hacer uso de ellos y salir adelante". Insiste, además, en que "frente a quienes pretenden acallar nuestras voces, los datos son tozudos: la violencia machista existe".

Medidas de protección

Casi 250 mujeres en Aragón llevan un dispositivo de alarma con localizador GPS que pueden activar en situación de emergencia. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el 30 de septiembre se han interpuesto 2.000 denuncias por violencia de género y se han dictado 433 órdenes de protección, un 30% más que el año pasado.

Huesca y Teruel cuenta con un fiscal especializado en violencia de género. En Zaragoza, existe una sección con 4 fiscales. La capital aragonesa cuenta con dos juzgados especializados. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, insiste en la necesidad de formación "constante y específica" de jueces y magistrados, "no solo a nivel técnico, sino también para conocer las causas y consecuencias de esta violencia".

Para Bellido, "no hay ninguna duda de que se trata de violencia contra la mujer, es un término acuñado hace años y refleja clara y específicamente la situación que se produce". El presidente del TSJA insta a "denominar las cosas con claridad para que no dejen lugar a dudas".

En enero se pondrá en marcha en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza una cámara Gesell, que permite a las víctimas, sobre todo menores víctimas de abuso sexual, declarar en un entorno amable, una sola vez, en un acto que se graba y tiene plena validez jurídica.

Acto institucional

En lo que llevamos de año han sido asesinadas 52 mujeres por la violencia machista en España, 1029 desde que hay registros oficiales en 2003. La sede de la DGA ha sido esta mañana el escenario para leer el manifiesto institucional que ha elaborado el Instituto Aragonés de la Mujer. Miembros del gobierno, con Javier Lambán, a la cabeza, han arropado las palabras de Goikoetexea, quien insiste en que "no hay opción neutral frente el machismo, más aún cuando viejos discursos negacionistas de la violencia de género vuelven a emerger, queriéndonos hacer retroceder en los derechos adquiridos".

En su discurso, Goikoetxea ha destacado que este día es una fecha para llamar la atención y generar conciencia de que la violencia contra las mujeres es "la máxima expresión de la desigualdad" y" una de las más terribles vulneraciones de los derechos humanos contra las mujeres y niñas". Y ha resaltado el compromiso del Gobierno de Aragón para destinar recursos que ayuden a la prevención y a la erradicación de la violencia machista.

Concentraciones en todo Aragón

Aragón se echará esta tarde de nuevo a la calle para condenar la violencia machista que sufren las mujeres, en las manifestaciones convocadas por las asambleas del 8 de marzo y los colectivos feministas.

En Zaragoza partirá a las 19,30 desde la plaza de España y discurrirá por el paseo de Independencia hasta el Paraninfo. En Huesca la cita es a las ocho en la plaza Concepción Arenal y en Teruel a esa misma hora en la Plaza San Juan. En Jaca a las ocho se celebrará una concentración junto a las puertas del Ayuntamiento. Y en Barbastro esta mañana ha tenido lugar una concentración ante el Ayuntamiento y una manifestación que ha recorrido las calles de la ciudad.

A lo largo de toda la semana, el IAM ha organizado una serie de actividades en las tres capitales de provincia…

En Teruel esta tarde a las 18,30 en el Salón de Actos de la Comarca Comunidad de Teruel, habrá una charla-coloquio sobre 'Violencias invisibles' en la que participará Erika Chueca, de Médicos del Mundo. En Huesca, este jueves 28, la escritora Carmen Aliaga protagonizará una lectura poética contra la violencia de género a las 19.30 en el Salón de Actos de la Diputación Provincial y posteriormente tendrá lugar una representación teatral a cargo de la compañía Quimera Teatro. Y en Zaragoza el viernes a las cinco de la tarde está prevista en el Paraninfo de la Universidad, una mesa redonda sobre las empleadas del hogar y la proyección del documental titulado “¿Quién sostiene la tierra cuando las mujeres migran?”.

