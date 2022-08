Las instituciones aragonesas se suman al ahorro energético

Aragón también aplica las medidas del decreto de ahorro energético. No solo lo hacen los establecimientos de hostelería, turismo o comercio, sino también todos los edificios institucionales e incluso, el alumbrado público. La iluminación de los edificios administrativos del Gobierno de Aragón se apaga desde este 10 de agosto a las 22:00 horas. Además, y al contrario de lo que nos estaban diciendo en época de pandemia, ahora se va a racionalizar la ventilación en tramos de 15 minutos cada tres horas. Los trayectos en los vehículos de servicios de la administración se realizarán con la ocupación máxima para ser más eficientes.

Mientras en los despachos de la Aljaferia, sede de las Cortes de Aragón, la iluminación se apagará a las 20:00 horas, cuando ya no quede nadie trabajando; pero en cambio las luces exteriores del Palacio permanecerán encendidas hasta las 23:00 horas. Reducen así su horario de iluminación habitual entre 30 y 60 minutos. Desde el parlamento autonómico afirman que el decreto no precisa nada sobre los monumentos que, como en el caso de la Aljafería, son Bien de Interés Cultural. y por ello no apagarán las luces a las 22:00 horas.

A pesar de ese vacío que hay en el decreto relacionado con monumentos, los Ayuntamientos sí han decidido apagar a las 22:00 horas los monumentos que son de su competencia. Así lo ha hecho el Ayuntamiento de Teruel con, por ejemplo, la Torre de San Salvador o la Plaza del Torico, y Zaragoza con monumentos como la Puerta del Carmen.

La Basílica del Pilar también se apagó a las 22:00 horas dejando una inusual imagen en la capital aragonesa que sorprendió a los turistas que este verano visitan Zaragoza. Los visitantes también se tendrán que adaptar a los nuevos horarios del bus turístico. Desde este sábado día 13 se adelanta su última salida de las 21:45 a las 21:00 horas. Una de las zonas por las que pasa el bus turístico es el recinto de la Expo, cuyas luces también se apagan ahora a las 22:00 horas.

Y no solo eso porque el Ayuntamiento de Zaragoza aplica también ya estos días medidas de ahorro en la iluminación pública. El encendido de las farolas se retrasa 8 minutos y su apagado se adelanta 12 minutos. El ahorro se estima en 6.000 euros diarios.

Mientras, en otros edificios administrativos como el de la Diputación Provincial de Zaragoza en la Plaza España todas sus luces, tanto interiores como exteriores, se apagan a las 22:00 horas. Por su parte, otras instituciones como la Diputación Turolense van a empezar a trabajar en un plan de acción más amplio en materia de concienciación medioambiental con sus empleados.

