El 73% de las infracciones de tráfico en Aragón se producen por exceso de velocidad

El 73% de las infracciones de tráfico que se producen en Aragón son por exceso de velocidad. Es la principal causa por la que los aragoneses son multados a la hora de circular por las carreteras de la comunidad. Se han tramitado por este motivo más de 170.000 sanciones en Aragón entre 2015 y 2020. La mayoría de estas multas son detectadas por radares fijos ubicados en distintos puntos de las carreteras de la comunidad.

Tras el exceso de velocidad, la segunda causa de infracciones es no pasar la ITV lo que supone el 6% de las multas, un total de 84.000 en los últimos 6 años. Otras infracciones son no llevar el cinturón de seguridad (motivo del 1´5% de las multas) o conducir bajo el efecto del alcohol o las drogas, lo que supone el 1´3% de las sanciones o lo que es lo mismo, unas 3.000 sanciones de este tipo cada año en Aragón.

En estos mismos porcentajes se mueven otro tipo de infracciones como conducir sin seguro o delitos de conducción temeraria o negligente. Además, también se pusieron más de 2.000 multas por mal estado del vehículo o problemas en los neumáticos. Usar el móvil mientras se conduce supone el 1´2% de las sanciones de tráfico en Aragón. También se interponen al año una media de 700 multas por conducir con auriculares.

Todos estos datos se desprenden del último informe de Formaster, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Logística, Transporte y Seguridad Vial, que se ha dado a conocer a raíz de la puesta en funcionamiento de la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Esta nueva normativa endurece algunas de las sanciones que más se cometen en Aragón. En lo referente al exceso de velocidad, la nueva ley prohíbe sobrepasar los límites para adelantar a otro vehículo. Hasta ahora podía revasarse la velocidad máxima permitida en 20 km / h para adelantar. A partir de ahora se suprime este margen.

Se endurecen además otro tipo de sanciones como conducir usando el móvil que supondrá una multa de 200 euros y la retirada de 6 puntos del carnet de conducir. Aumentan también las multas por no llevar el cinturón suponiendo la pérdida de 4 puntos. Por último, se elevan a 500 euros de multa las sanciones por arrojan objetos a la carretera con la pérdida además, de 6 puntos.

Síguenos en Twitter y Facebook