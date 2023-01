Las indemnizaciones por seguros agrarios alcanzan la cifra record de 118 millones de euros

Los agricultores aragoneses recibieron 118 millones de euros en indemnizaciones por seguros agrarios en 2022. Es una cifra récord en los 42 años de historia de Agroseguro. La mayor parte se deben a las heladas del pasado mes de abril, el siniestro más importante desde que existen estos seguros.

Este fenómeno meteorológico causó estragos en el sector del frutal, con daños por valor de 71,8 millones de euros, el 68% de ellos en la provincia de Huesca. Esta ha sido la provincia más afectada por todas las inclemencias, con 74 millones de euros en daños. En Zaragoza suman más de 35 millones y, en Teruel, 8,4.

Ha sido un año complicado porque ha habido también olas de calor, pedrisco, incendios, lluvia, viento, sequía... Más de 185.000 hectáreas se han visto afectadas en 555 municipios, el 76% del total de Aragón. Juan Cruzán, director territorial de Agroseguro, asegura que han tratado de ser "rápidos en las peritaciones y en el pago".

Las indeminizaciones en el almendro se han quintuplicado, hasta los 5,4 millones. La sequía y el fuerte calor han duplicado los daños en seguros pecuarios y en herbáceos. Las compensaciones por pedrisco suman 18 millones de euros.

El capital asegurado alcanza los 1.400 millones de euros. De media, estos seguros están subvencionados un 44%, con una aportación de 26 millones del Estado y 8 de la DGA. Por eso Cruzán rechaza la idea de que los seguros no salen a cuenta. "Con un margen de beneficio tan bajo en el que puedes tardar varias cosechas en recuperar lo perdido y con un producto con las primas tan ajustadas, que igual habría que subirlas, lo de que no sale a cuenta no está nada claro", señala, al tiempo que insiste en que los seguros agrarios "vertebran el territorio".

