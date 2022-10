Las historias más emotivas de los participantes en la Ofrenda a la Virgen del Pilar

Tras los miles de oferentes que se acercan en este Día del Pilar a realizar su Ofrenda a la Virgen hay historias que emocionan. Unas historias con las que muchos de ellos demuestran la devoción con la que viven este 12 de octubre. Es el caso de Ángeles. Ella tenía muchas ganas de recuperar esta tradición tan arraigada que, a su manera, no ha dejado de celebrar ni siquiera en estos dos años de pandemia: "Soy de un pueblo muy pequeñito y durante los dos años de pandemia, para que no se olvidase la tradición, el cura del municipio hacía misa y sacaba a la Virgen para que todos pudieramos ofrecerle nuestras flores. Aunque en realidad, esto es algo que nunca se olvida".

Quienes nunca olvidarán la Ofrenda de 2022 son los ucranianos residentes en Zaragoza. Ucrania, como muestra de solidaridad, ha sido el país invitado en esta Ofrenda y han participado más de 100 ucranianos llevando sus flores a la Virgen del Pilar. "Estoy muy emocionado. Casi se me saltan las lágrimas y estoy seguro de que muchos de los participantes del grupo de Ucranis se han emocionado", nos contaba uno de los participantes. "Cuesta expresarlo con palabras, estoy viviendo muchas emociones. Esta ha sido una forma muy bonita de que Zaragoza demuestre su apoyo a Ucrania", nos contaba Alina, la presidenta de la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón.

Audio

Esta es la primera vez que no ha habido un país latinoamericano como invitado, pero eso no quiere que no hayan estado presentes en la Ofrenda. Muchos grupos de diferentes países han querido celebrar este Día de la Hispanidad con flores, música y actuaciones en directo en la Plaza del Pilar. "Estamos muy contentas. Hemos entregado las flores y vamos a actuar. Durante el desfile hemos estado practicando para ver si se nos iban los nervios, aunque siempre queda algo. Durante la pandemia al menos, hemos podido aprender más sobre los trajes típicos de nuestro país y practicar más bailes", nos cuentan dos jóvenes de Ecuador.

Audio

Y entre los zaragozanos encontramos a muchos veteranos en este tradicional acto. "Es mi Ofrenda numero 39, llevo desde los 20 años saliendo en la Ofrenda", nos cuenta Juanjo. "Estamos muy contentos de volver después de la pandemia. Se nos ha pasado hasta rápido, ha habido años peores aunque a medida que te aproximas a la Virgen se va notando cada vez más gente. Venimos desde pequeños y no fallamos nunca", afirman María y Javi.

COLABORACIÓN CIUDADANA PARA SACAR ADELANTE LA OFRENDA FLUVIAL

Las flores a la Virgen han llegado por tierra, aire y río gracias a la Ofrenda Fluvial. Los participantes en esta ofrenda por el río Ebro han tenido que hacer frente este año a un serio contratiempo y es que unos vándalos les destrozaron las barcas que iban a usar este 12 de octubre. La colaboración ciudadana ha permitido hacer posible esta ofrenda. "Nos rompieron todas las barcas y hemos hecho un esfuerzo muy grande para poder hacer finalmente la Ofrenda Fluvial. Todos los vecinos que han podido han colaborado para reparar las barcas", nos cuenta Paquita en COPE.

LOS VOLUNTARIOS HACEN QUE TODO SEA POSIBLE

Una ofrenda que no sería posible sin el gran trabajo realizado por el Cuerpo de Voluntariado. "Llevamos aqui desde las 8 de la mañana. Lo llevo muy bien. Estaré hasta que se cierre la Ofrenda que en años anteriores ha sido en torno a las 10 de la noche. Hay mucha gente, más que otros años, la verdad sea dicha", afirma Carmen, una de las voluntarias que se encuentra durante este día tan especial al pie de la estructura de flores que corona la Virgen del Pilar.

Síguenos en Twitter y Facebook