Las grandes superficies cuelgan hoy oficialmente el cartel de “Rebajas”

Las rebajas de invierno ya están aquí. En las grandes superficies, hoy es el arranque especial de la campaña. Y el frío no ha impedido que decenas de personas esperaran a las puertas de establecimientos como El Corte Inglés de Paseo Sagasta, a la caza de alguna oportunidad. Según la directora comercial de la firma en Aragón, Isabel Paricio, solo hoy podría haber en torno a 100.000 personas en los establecimientos que tienen repartidos en Zaragoza capital.

“Esperamos unas rebajas muy buenas, las navidades ya lo han sido”, explica Paricio, según la cual habrá menos gente que el año pasado “porque hoy no es festivo”. La afluencia de gente se espera “escalonada y el fin de semana, ya que además el domingo es festivo de apertura”.

Según un informe elaborado por la banca móvil Bnext, cada aragonés gastará de media 304 euros en estas rebajas de invierno, un 48% más del gasto medio estimado a nivel nacional, que es de 206 euros. Los hombres realizarán el 69% de las compras, frente al 31% que llevarán a cabo las mujeres. Los jóvenes de 25 a 34 años son los que más gastan, destinando un 36% de su presupuesto, frente a los mayores de 65 años, que apenas se dejarán un 2,5% del suyo en este periodo de ofertas.

Textil, deporte y tecnología

Las prendas de abrigo, de deporte y la tecnología son los productos más buscados. Algunos compradores ya le habían echado el ojo a determinados productos y han esperado a que llegue el momento. Otros aprovechan para comprar un poco de todo.

“Yo he dejado a mis nietos en el colegio y he venido a por unos jerseys que ya tenía mirados y que están más baratos, me gustan los buenos porque si no les sale mucha pelusa”, explica una compradora. Junto a ella, otra mujer cambia un regalo de Reyes: “De momento no necesito nada, Sus Majestades se han portado muy bien”, asegura.

Algunos clientes lo tienen bastante claro. “Me voy a gastar entre 120 y 150 euros, me voy a comprar muchas cosas”, asegura un señor mientras curiosea unas camisas. “Le había echado el ojo antes a alguna camiseta y algún polo, también me llevaré pantalones y calcetines con dibujitos de colores, que ahora se llevan mucho”, detalla.

Otros, sin embargo, parecen algo decepcionados. “Vengo con una idea preconcebida y vengo con la esperanza de encontrarlo un poco más rebajado, pero hay productos en los que tampoco hay una diferencia significativa”, lamenta. En su caso, espera las rebajas en productos textiles pero no en tecnología, que compra cuando la necesita.

En la sección de teléfonos móviles, un padre con su hijo admite que si ve “alguna ganga”, picará. Muy cerca, otro joven se lleva un soporte para la televisión “que estaba bien de precio”. Lo había mirado antes y “lo necesitaba”, así que se lo lleva.

On line vs pequeño comercio

Los descuentos on line empezaron ya ayer. Para El Corte Inglés, las ventas por internet suponen un 8% del total en rebajas. “El peso específico lo siguen teniendo las tiendas físicas”, explica Paricio. Para este tipo de establecimiento, “no hay un perfil único, ni edad ni sexo”. Todos compran.

Sí lo hay en las tiendas más pequeñas. Allí, muchos clientes buscan descuentos pero también un trato distinto. “Somos tiendas pequeñitas, el género que tenemos es diferente al de las grandes cadenas y la gente sabe lo que viene a comprar, pero un descuento siempre es una ayuda”, admite María Pilar, de la tienda de Moda infantil Guillón. Chelo Pérez, de la boutique de moda Matices, lo corrobora: “Aquí te piden más el consejo personal, que la dependienta te diga lo que te sienta mejor, esa atención personalizada que a lo mejor en una gran superficie no te dan”, asegura.

Síguenos en Twitter: @CopeZaragoza