Las familias que acogen ucranianos podrán deducirse hasta mil euros en la cuota autonómica del IRPF

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves el proyecto de ley que contempla que cada contribuyente que acoja a desplazados procedentes de la guerra de Ucrania tenga una deducción de 300 euros por persona en el tramo autonómico de su próxima Declaración de la Renta, hasta un máximo de mil euros, siempre que convivan durante, al menos, cuatro meses. Las ayudas dejan fuera a quienes acogen familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.

También tendrán deducciones las donaciones dinerarias que los aragoneses hubieran efectuado a favor de entidades sin fines lucrativos durante 2022 para ayudas de carácter humanitario, sanitario o social. En este caso, podrán obtener una deducción de la cuota íntegra autonómica del IRPF del 20% de su importe, hasta el límite del 10% de esa cuota. Para obtener este beneficio se deberá contar con la certificación por parte de la entidad donatario del destino de la ayuda.

El Gobierno de Aragón calcula que el coste para las arcas autonómicas de estas ayudas será de 1,1 millones de euros, según ha detallado el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

El proyecto de ley ha salido adelante con un amplio consenso. Además de las cuatro formaciones que sustentan al Ejecutivo (PSOE, Podemos, PAR y CHA), ha contado con el voto favorable del PP, aunque la diputada Carmen Susín ha señalado que la norma es "más efectista que efectiva". Vox también ha apoyado el texto, aunque lamentan que no haya salido adelante su enmienda para extender las ayudas cuando quien acoge es un familiar directo "porque el esfuerzo económico es el mismo", ha apuntado David Arranz.

C's ha votado en contra porque pedía extender las deducciones a las familias que acogen menores tutelados. Para el diputado José Luis Saz, se trata de un "agravio comparativo que no procede". Desde IU han optado por la abstención, al no conseguir sacar adelante su propuesta de que hubiera bonificaciones para todas las personas que huyen de conflictos armados; o que las deducciones en las donaciones a ONG no se circunscriban a las que trabajan con Ucrania.

