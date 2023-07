Las familias del colegio María Zambrano recogen más de 15.000 firmas para cambiar su ubicación

La preocupación entre las familias del colegio María Zambrano de Parque Venecia, que quedó anegado tras las tormentas del pasado jueves, es mayúscula. En aquel momento no había nadie pero, apenas unas horas antes, se estaban celebrando allí unas colonias. “No tiene ningún sentido que siga allí, podía haber sido una catástrofe”, señala el presidente de la Asociación de Vecinos Somos Parque Venecia, José Antonio Andrés.

Familias y trabajadores del centro han comenzado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, que este martes acumula ya 15.000 firmas. “Todo parece indicar que el colegio está en la salida natural de agua del barranco situado en los pinares detrás del colegio. De hecho entre el Barranco de la Muerte y el tanque de tormentas es donde han elegido situar el colegio que tanta lucha nos costó conseguir a los vecinos del barrio. Más vale no hacer honor a su nombre”, señalan en su petición.

El texto apunta que todavía hay tiempo de que esto “quede en un susto y de que nuestros hijos no se queden en ese mismo lugar, puesto que ahora se puede decidir elegir una ubicación más segura”. Para las familias, reconstruir el centro donde está supone que “tal vez la próxima no tengamos tanta suerte y no esté el Colegio vacío”.

El presidente del colegio de Geógrafos de Aragón, Rafael Martínez, les da la razón. Admite que lo que sucedió el pasado jueves fue “la tormenta perfecta”. Coincidieron “unas precipitaciones muy abundantes, de 50 litros por metro cuadrado, en menos de una hora y en el lecho del cauce de un barranco”, lo que provocó “inundación relámpago”.

Pero Martínez no tiene dudas de que puede volver a suceder. “Cuando vemos que un suceso extremo puede ocurrir, debemos saber qué relación tenemos con el medio que nos rodea, si pensamos que con medidas compensatorias vamos a corregirlo estamos muy equivocados, la naturaleza siempre nos esta dando avisos de donde hay que construir y donde no”, advierte este experto.

En la mente de todos está la tragedia del camping de Biescas. Aquí también podría haber ocurrido una catástrofe. “Cuando me desperté el viernes y vi que no había muertos, me llevé una alegría”, confiesa, ya que se esperaba lo peor. La situación geográfica del colegio y la del camping de Biescas guardan ciertas similitudes. “Hemos ubicado instalaciones que no procede instalar, el colegio y también instalaciones comerciales que todo el mundo sabe”, apunta.

POR QUÉ ESA PARCELA

Las obras del colegio se retomaban este mismo lunes. ¿Pero por qué se está construyendo precisamente en esta zona? La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha explicado que en la modificación del plan general de Ordenación Urbana de 2004 se solicitaron informes a todas las administraciones.

La Confederación Hidrográfica del Ebro no llegó a emitir ninguno. Pero sí lo hizo el Instituto Aragonés del Agua y por eso precisamente se hicieron las laminaciones de agua y el tanque de tormentas. En febrero de 2019, la DGA pidió instalar allí el colegio. Y, con los estudios que había, se dio luz verde.

Chueca admite que quizás no se previó “una situación tan excepcional”. Por eso, ahora se han pedido “nuevos informes” para ver si procede cambiar la ubicación o mejorar la seguridad de la actual. “Quiero transmitir a los padres tranquilidad porque el Ayuntamiento y el nuevo gobierno de Aragón se va a poner en su piel, nadie quiere que haya riesgos, hay que conocer las causas y las soluciones para que no vuelva a repetirse nunca más”, ha zanjado.

Síguenos en Twitter y Facebook