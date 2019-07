Las facturas sin contrato tendrán que pasar por el pleno

La consejera de Economía del Ayuntamiento, María Navarro, ha renunciado a fimar reconocimientos de obligación -lo que vienen a ser facturas sin contrato-, y eleva su aprobación al pleno municipal. En total, 170 facturas por valor de 5.300.00 euros. Así ha quedado aprobado en una comisión urgente de Economía, en la que Vox ha cerrado filas con el gobierno y los grupos de la izquierda han criticado tanto las formas como el fondo.

Formas, por la rapidez de la convocatoria de esta comisión urgente. Y fondo porque, dicen, la consejera está eludiendo a una de sus responsabilidades, cuya consecuencia será alargar el peridodo de pago a los proveedores. Para el concejal socialista, Horacio Royo, Navarro "hoy quería engordar la pelota política, porque no se va a reducir el número de facturas sin contrato". El anterior responsable del área, y concejal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha llamado a la consejera "cobarde" y asegura que "tendrá que comerse sus palabras" porque "no va a solucionar el problema". Y según el concejal de ZEC, Alberto Cubero, "su cobardía le va a costar al Ayuntamiento un 8% más de intereres al mes en el pago a proveedores".

La consejera María Navarro ha tildado la actitud de la izquierda de "irresponsable". Ha defendido la urgencia de esta comisión para no retrasar los pagos y asegura que su decisión está respaldada por un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. "Legalmente, esta Asesoría Jurídica entiende que la competencia para firmar reconocimientos de obligación cuando no se ha cumplido el procedimiento contractual ni el procedimiento legal es del pleno y no del consejero", ha explicado. E insiste en que "hay deficiencias en la gestión, lo decía en la oposición y ahora en el gobierno". Y asegura que ya están trabajando en intentar dotar de pliegos a muchos de los servicios que ahora se prestan sin contrato.

Navarro ha explicado una a una las 170 facturas, que se han sometido a votación y que han salido adelante con los votos a favor de todos los grupos salvo el PSOE, que se ha abstenido.

En este pleno los grupos de la izquierda también han votado en contra de un suplemento de crédito de 134.000 euros que, según han dicho, es para Vox. Un dinero que se sumará a la subvención que reciben los grupos para su funcionamiento y que responde al hecho de que haya un partido más en el consistorio. Este suplemento fue aprobado incialmente en la Junta de Portavoces. Pero los grupos de la izquierda han criticado que entonces se acordó detraer este dinero de deuda bancaria y no de las partidas de Mercados, tal y como ha hecho ahora el gobierno.

A esto, se sumaban las críticas sobre el destino del dinero: el grupo municipal Vox. Según el concejal socialista "si Vox hubiese contratado a su grupo de asesores a través de capítulo 1 (el de personal), como hacen el resto de grupos para que tengan la misma condición de trabajadores municipales, esta modificación no hubiese hecho falta".

Navarro asegura que este suplemento beneficia a todos los grupos y que no se ha podido sacar de carga financiera porque, en el momento en el que se realizó la modificación, no había disponibilidad.

Junto con esta modificacion de 134.000 se ha votado otra de 16.000 euros que irá destinada a alumbrado público.

