Las escuelas infantiles podrán abrir en junio o julio si cumplen los requisitos sanitarios. El consejero de Educación, Felipe Faci, deja la puerta abierta a esta opción, aunque descarta que puedan hacerlo el 25 de mayo, cuando empiece la fase 2 de la desescalada. Así lo ha anunciado en el Pleno de las Cortes, donde este viernes se ha celebrado sesión de control al Gobierno. El consejero le trasladará esta posibilidad a PACEI, la patronal aragonesa de las escuelas infantiles privada, con cuya presidenta, Patricia Betrián, tiene previsto reunirse en este mismo día.

Faci insiste en que la decisión de finalizar el curso a distancia “es firme” y en que “no habrá reincorporación de niños de 0 a 6 años” porque “no se dan las condiciones para que vuelvan”. No obstante, “si cumplen las condiciones sanitarias que en un día se fijen más adelante, no habrá ninguna limitación, teniendo en cuenta que hablamos del mes de junio o julio”.

Unas condiciones que aún no se han fijado. Los protocolos están por elaborar y el PP manifestaba sus dudas. La diputada Pilar Cortés se pregunta con qué ratios se podrían abrir y cómo se puede garantizar que, aunque haya espacio, niños tan pequeños no se toquen. También desde Ciudadanos, el diputado de Ciudadanos, Carlos Trullén, pedía aclaraciones sobre si se podrá prestar el servicio de comedor o qué ratios serán admisibles.

Por otra parte, Educación trabaja, además, para que este verano funcione el programa “Abierto por Vacaciones”. Faci confirma que se sacará la convocatoria con las medidas y condiciones necesarias para cumplir los protocolos sanitarios. También se remitirán directrices a los ayuntamientos para las colonias de verano urbanas.

Brecha digital

El departamento de Educación, por cierto, ha repartido 1.700 dispositivos digitales desde el principio de la pandemia. 500 de ellos son cesiones de los propios centros educativos. Faci admite que hay familias que todavía no tienen recursos para la educación a distancia o no son suficientes. Hay hogares, por ejemplo, en los que hay un solo ordenador y más de un alumno. “Hemos llegado a un nivel bueno de atención, pero no son las condiciones óptimas, en eso estamos trabajando de cara al curso que viene”, apunta.

