Las entradas anticipadas dejan sillas vacías y el Ayuntamiento permite la entrada hasta completar aforo

Esta semana del Pilar está siendo todo un campo de pruebas. Por un lado, los aforos y entradas anticipadas no está funcionando como se esperaba y se están viendo muchas sillas vacías. Ayer, sin ir más lejos, 110 grupos y minigrupos no asistieron a la Ofrenda de Flores a la Virgen.

No se pudo hacer nada por el poco tiempo de maniobra que había -no se podía abrir de nuevo el sorteo para incluir a más participantes, tal y como se hizo la semana pasada-. Pero en otros actos sí que se están pudiendo rellenar los huecos que dejan aquellos que habían sacado su entrada pero que al final no asisten. “Se manda un correo electrónico a los que tienen las invitaciones comunicando que se les reserva la entrada 10 minutos más, una vez comenzado el acto. Si pasado ese tiempo no han venido, estamos dejando pasar para evitar que queden esas sillas vacías”, ha explicado la vicealcaldesa, Sara Fernández.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido responsabilidad a los que reservan entradas y no van. “Tenemos que pedirle a la gente que, si no puede ir, devuelvan las entradas para que otra mucha gente que sí que querría ir, y no ha podido, lo pueda hacer. Que piensen en los demás”, ha aseverado. El alcalde, por cierto, ha descartado cobrar un precio simbólico para evitar esta falta de asistencia. “Es peor romper con esta tradición. Cobrar las entradas hubiera sido mucho más perjudicial”, ha indicado.

LA VIRGEN YA SE PUEDE VER SIN MALLA DE OCULTACIÓN

Mientras, en la plaza del Pilar ya se puede ver a plena luz y sin impedimentos la Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, una vez retirada la lona y la valla que ayer rodeaba la zona. Una decisión que tomó la consejería de Sanidad para evitar aglomeraciones y que provocó cierto malestar entre quienes se acercaron a la plaza del Pilar. Hoy el alcalde Azcón aclaraba que todas las decisiones sobre los actos culturales se toman en coordinación con Sanidad y, precisamente, con esta lona no habían estado de acuerdo.

El alcalde ha dicho que “nunca hemos querido polemizar, y no lo vamos a hacer ahora. Pero si la decisión hubiera dependiendo de nosotros, hay cosas que se habrían hecho de otra manera”, como ha ocurrido con la malla de ocultación. “Se pidió al Gobierno de Aragón que la malla se sustituyera por otra cosa, pero pensaron que era mejor una malla que tapara la ofrenda”, ha explicado.

