Las emociones ilustradas de la aragonesa Tamara Armingol

Estar rodeado de gente pero sentirse solo, quererse a uno mismo y poner en valor el amor propio, aceptar nuestras imperfecciones o salir de nuestro círculo de confort para afrontar nuevas vivencias aunque sea con miedo. Estos son algunos de los temas relacionadas con el bienestar y la salud mental que puedes encontrar en las ilustraciones de la aragonesa Tamara Armingol. Y es que, cada vez más, hablar de salud mental ha dejado de ser un tabú para convertirse incluso, en toda una tendencia a través de las redes sociales.

"Dibujo desde muy pequeña pero la pandemia fue un punto de inflexión que me hizo pensar cómo podía ayudar a otras personas a través de mis dibujos", nos cuenta en COPE esta joven ilustradora.

Así, Tamara Armingol decidió hablar de salud mental conectando sobre todo, con una audiencia joven a través de redes sociales. Creó para ello un alter ego, un personaje con el nombre de Aimara, que vive diferentes situaciones a través de viñetas. "Todas las viñetas e ilustraciones están orientadas hacia el desarrollo personal y la salud mental para que la gente pueda reflexionar, mirar hacia dentro y descrubrir su mundo interior", afirma Armingol en COPE.

Ilustración de Tamara Armingol. Foto: instagram.com/tamara.armingol

Mediante ilustraciones se habla de soledad, tristeza, depresión, el duelo por la pérdida de un ser querido o la gestión de conflictos emocionales. En definitiva, son vivencias con las que todo el mundo se siente identificado pero que no siempre son fáciles de afrontar: "Me inspiro un poco en todo, en cualquier vivencia sea mía o de un amigo o conocido que me cuenta algo. Es curioso que además, cada persona interpreta cada ilustración y cada frase de manera diferente en función de sus vivencias personales".



Puedes ver estas ilustraciones sobre salud mental a través de las

redes sociales de Tamara Armingol

.