Las Cortes piden al Gobierno de Aragón medidas de apoyo psicológico al alumnado ante los efectos del COVID

Las Cortes piden al Gobierno de Aragón medidas para apoyar psicológicamente a los alumnos ante los efectos del COVID. Así se ha plasmado en una Proposición no de Ley (PNL) propuesta porCiudadanos, que tras las aportaciones de los grupos ha sido aprobada por unanimidad.

En esta PNL se apuesta por que la acción tutorial, que ya se viene realizando, atienda de forma específica este asunto. Además, los grupos reclaman que haya formación a los docentes sobre las consecuencias emocionales de la pandemia y poder así detectar posibles casos vulnerables; así como reforzar los servicios de orientación.

En la exposición de motivos se hace referencia a cómo el confinamiento “ha afectado al desarrollo físico y psíquico” de los alumnos. Al estrés provocado por “fallecimientos de familiares”, o “la pérdida de empleo de sus progenitores” se une haber estado “alejados de los abuelos” o sus compañeros.

El diputado Carlos Trullén, encargado de defender la propuesta, ha puesto además el acento en que la brecha digital y socioeconómica provocara que “no todos vuelvan en septiembre en las mismas condiciones”. Al mismo tiempo, alerta de que el acceso a internet “sin control familiar” en algunos casos ha podido tener consecuencias, al estar en contacto con “contenidos no apropiados”. “Es nuestro deber hacer todo lo posible por garantizar el equilibrio emocional de nuestro alumnado porque si no, no son capaces de aprender”, asegura. “si no lo conseguimos vamos a fracasar como sistema educativo”, concluye.

ESCUELAS INFANTILES

También por unanimidad se ha aprobado una moción del PP para que se concrete la fecha de apertura de las escuelas infantiles y se fijen las medidas de seguridad necesarias. Todo ello atendiendo a las indicaciones de la autoridad sanitaria.

