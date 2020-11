Las claves para un 'Black Friday' perfecto

Aunque cada vez se adelanta antes, este viernes es el día. Es 'Black Friday' y hay muchas ofertas en distintos establecimientos de ropa, electrónica, complemetos, menaje... Muchas ofertas que, a veces, tenemos que analizar con detenimiento y con lupa. ¿Ahorramos realmente en este día del año?

Generalmente siempre hay un buen ahorro y uno acaba encontrando buenas gangas a precios que, el resto del año, no se exhiben en los escaparates. No obstante, nunca está de más investigar, rastrear y comprobar. En definitiva, hacer un pequeño seguimiento de lo que compramos, saber cuáles son nuestros derechos como comprador y ejercerlos en caso de que sea necesario.

Este viernes hemos hablado en COPE Zaragoza con Fernanda Blanco, que es la presidenta de UCA Aragón. Nos ha dado las claves para vivir un 'Black Friday' perfecto, sin trampa ni cartón, y en el que nuestros bolsillos realmente noten el ahorro que nos bridan este último viernes del mes de noviembre.

LABOR DE BÚSQUEDA

Es importante la antelación. Si queremos comprar algún artículo en el 'Black Friday' es conveniente que antes de que se acerque esta fecha en el calendario hagamos un rastreo y un seguimiento exhaustivo de lo que queremos comprar. Ver su evolución cada semana, en cuanto a precios se refiere y comprobar, en definitiva, si nos sale a cuenta o no realizar el desembolso.

Blanco lo detallaba de esta manera: "No dejarse llevar por las promociones u ofertas. Debemos hacer un seguimiento del producto durante un tiempo prudencial, hacer una comparativa y cuando llegue el día, que tenga el precio que realmente nos interesa y que es una gran oferta".

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Una cosa son los descuentos en cuanto a precios en los artículos. Otra muy distinta es que ese recorte se aplique en los derechos que tiene un consumidor. Reclamar o devolver es una política que se mantiene todo el año y que ni el 'Black Friday' puede anular.

Para la presidenta de UCA Aragón, este es un aspecto en el que tenemos que ser protagonistas: "Hay que tener siempre presente que los mismos derechos que nos acogen durante todo el año, siguen estando durante ese día. Si un establecimiento admite cambios el resto también".

LAS GARANTÍAS

Tampoco sufren modificaciones, en ningún momento, las garantías de un producto cuando lo compramos. "También son las mismas que el resto del año. En este día esto se tiene que mantener", apunta Fernanda Blanco al respecto.

RECLAMACIONES

Los consumidores, bien por desconocimiento o simplemente por pereza, en ocasiones no ejercen este derecho a reclamar que tienen. Lo consideramos un proceso largo y tedioso, aunque como nos explicaban desde UCA, es mucho más sencillo de lo que imaginamos. No obstante, la labor de UCA aumenta en estas fechas como nos explicaban sus responsables.

"Lamentablemente a posteriori suelen llegarnos reclamaciones", explicaba Blanco, que añadía que: "Cuando se produce esa disconformidad o que el producto no cumple esas expectativas, a veces es porque no nos hemos informadobien como consumidores o porque el establecimiento ha pretendido modificar esas condiciones de venta cuando, realmente, no se puede hacer".

"Los españoles somos muy dados a clamar y poco a reclamar. Cuesta muy poco hacer una reclamación. Es tan sencillo como pedir la hoja en el mismo establecimiento y llevarla nosotros a consumo o tramitarla por Internet. Hay muchas posibilidades de tramitarla y nos puede dar muchos beneficios, pero uno sobre todo y que nunca se puede quedar en el tintero: defender nuestros derechos".

COMERCIO DE PROXIMIDAD

"Estamos fomentando este año que los consumo en nuestro comercio con una iniciativa que este año llevamos a cabo de la mano de la Federación de Barrios de Zaragoza". Y es que aquí sí sabemos lo que compramos -cosa que a veces no puede ocurrir en un comercio digital- y la fiabilidad es mayor.

No obstante, debemos acudir sin miedo a esta cita ya que nuestros derechos y distintos organimos como Consumo del Gobierno de Aragón, o la propia UCA con la que hemos hablado este viernes, nos amparan para que todo salga a pedir de boca en este 'Black Friday'.

