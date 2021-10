Las barras y las pistas de baile se llenarán de nuevo a partir de esta medianoche

El ocio nocturno va a ser sin duda uno de los grandes beneficiados del paso de Aragón al nivel de alerta 1 modulado que se va a producir esta noche. Las pistas de baile se podrán volver a llenar y se recupera el consumo en la barra de los locales de copas y discotecas. Todo ello volviendo al horario que estos establecimientos tenían antes de la pandemia.

El uso de la mascarilla será obligatorio mientra se baila y al moverse por el interior del local, y ya no habrá que estar sentado para tomarse una copa. Para el portavoz de los empresarios de este sector, Alberto Campuzano, nunca se debió perder todo esto. Además, Campuzano cree que después de 500 días cerrados y con la mayor parte de la población vacunada, exigir la presentación de un pasaporte COVID como medida de control para acceder a los locales de ocio nocturno y no hacerlo en el resto de establecimientos de hostelería, es algo que no tiene sentido.

El de esta noche es un cambio muy esperado por los empresarios del sector del ocio nocturno. Por eso esperan que esta nueva normalidad haya llegado para quedarse, aunque Sanidad ya ha advertido de que si la situación lo requiere, no dudarán en volver a aplicar restricciones.

Recordamos que a partir de esta noche el sector de la hostelería en Aragón va a regresar a una situación similar a como estaba hace un año y medio. Además de recuperarse el uso de las barras y de las pistas de baile, el aforo interior de los bares, restaurantes y locales de copas volverá a ser del cien por cien, recuperarán sus horarios de siempre y no habrá limite en el número de personas que se sientan entorno a una mesa. También seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en interiores. Lo único que no se permitirá es fumar en las terrazas sino se garantiza una distancia de seguridad de al menos dos metros.

