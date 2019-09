Las ayudas para la compra de vehículos eléctricos incrementan las ventas en Aragón un 80%

Las ayudas estatales para la compra de vehículos eléctricos incrementan las ventas en Aragón alrededor de un 80% durante los meses de julio y agosto. La subvención -el Plan MOVES- se puso en marcha en julio. Ronda los 4.000 ó 6.000 euros por vehículo, y 700 para motocicletas. En Zaragoza, la Oficina para la Promoción de la Movilidad Eléctrica resuelve dudas y tramita estas ayudas a través de la Cámara de Comercio.

Ya está agotada la línea para vehículos pesados y propulsados por autogás y gas, para los puntos de recarga rápida y ultra rápida, y para la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas. Pero todavía está disponible para la compra. Además, "aunque las ayudas para puntos de recarga están cubiertas, la lista de espera está abierta por si alguna solicitud se deniega", ha explicado Diego Artigot, director de la oficina.

Zaragoza cuenta con 48 puntos de recarga en hoteles, centros comerciales o parkings. "Los modelos son variados. De recarga lenta, de 3.5 a 7 voltios, o recarga super rápida", ha indicado Artigot. Alrededor de 300 vehículos eléctricos circulan por la ciudad. Pero la oficina quiere potenciar la movilidad eléctrica en los municipios del área metropolitana. Sólo hay 4 puntos de recarga en los 30 municipios del entorno. Según ha explicado el gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes, Juan Ortiz. "El segmento de los vehículos que se destinan a la movilidad metropolitana es donde, a día de hoy, mejor respuesta podemos dar a través de la oferta de la movilidad eléctrica. Las autonomía que ahora mismo ofrecen los vehículos es suficiente para atender la gran mayoría de las necesidad de movilidad cotidiana, ir a trabajar o a centros de estudio", ha indicado Ortiz.

Y en esta línea, la oficina ya trabajan con los municipios del área metropolitana, que también pueden solicitar las ayudas para la instalación de puntos en la vía pública. La Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica arrancó hace 6 meses. En este tiempo ha resuelto más de 270 consultas, principalmente sobre las ayudas para instalar puntos de recarga o para adquirir vehículos eléctricos. El 70% de los usuarios han sido empresas y el resto ciudadanos.

Taxis sostenibles en Zaragoza

Precisamente, Zaragoza es la ciudad que más taxis ecológicos tiene. Cuenta con más 1.200 vehículos que utilizan las energías limpias. Con esta cifra, la capital "es porcentualemente la ciudad de España que más taxis ecológicos tiene. Más de 1.000 son híbridos, 250 fucionana a GLP, 15 gas natural y 33 que son eléctricos 100%", ha indicado el presidente de la Asociación Provincial del Taxi, Manuel Morón.

Los profesionales del sector destacan que además de ser más sostenibles, también son más económicos. Según el presidente de la 42, Arturo Beltrán, "el mantenimeinto es más bajo. Tenemos que eliminar gastos y procurar hacer menos daño al medio ambiente. Hay que hacerle saber al ciudadano que nuestro servicio, que es un servicio público, es mucho más adecuado de lo que quieren hacer parecer".

El sector se adapta a los nuevos tiempos. Ya cobran con tarjeta y en poco tiempo veremos taxis de 7 plazas. Pero a la administración le piden mejoras en la normativa que regula la circulación en la ciudad. Hablan de “caos” en la convivencia con bicis y patinetes. "No hay una regulación efectiva de cómo tienen que funcionar. No hablo de pasividad por parte del ayuntamiento, pero no es todo lo eficaz que debería ser", ha dicho Morón. "Veo contrastes. Tenemos que ir por una zona 30, yo y mis clientes con cinturón, y a mi me ha adelantado un patinete que iba sin cinturon ni casco", ha añadido

Eso sí, se felicitan de que el nuevo gobierno municipal haya decidido paralizar la construcción de nuevos carriles bici. Morón considera que había una "desproporción" en lo que el anterior gobierno destinaba a pavimentación -menos de 400.000 euros- y a carriles bici –1.800. mil euros-.

Por cierto que la nueva consejera de Movilidad, Natalia Chueca, espera cerrar de cara a abril la nueva ordenanza del taxi.

Síguenos también en @CopeZaragoza