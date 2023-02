Las Armas inicia una nueva etapa este próximo jueves

El Centro Artístico Cultural Las Armas vuelve a la carga. Este próximo jueves reabrirá sus puertas en una segunda etapa que apuesta por un programa continuísta, pero que perfilará sus horarios para que la convivencia con los vecinos de la zona sea mejor que en la última etapa. Este martes la vicealcaldesa ha participado en una visita a sus instalaciones junto con varios miembros de la nueva UTE gestora.

Los nuevos gestores del Centro Artístico Musical Las Armas ultiman los detalles para su reapertura. Así, la hoja de ruta nos llevará a este próximo jueves 23, cuando desde las 18.00 horas haya una recepción de invitados en su cafetería y en la sala, para que el viernes la música comience a sonar.

Desde las 20.00 horas se subirá un nutrido grupo de artistas de la ciudad como Belmar, Almendra Garrapiñá, The Bronson, The Kleejoss Band o Los Bengala. El sábado la música continuará sonando con su 'Vermutte' y una sesión que irá desde las 16.00 hasta las 20.00 horas con R de Rumba y DJ Haze.

Sara Fernández en Las Armas junto a varios miembros de la nueva UTE gestora.MIGUEL G. GARCÍA





La gran novedad de esta nueva etapa es que no habrá sesiones nocturnas. Es decir, este nuevo modelo de gestión no sobrepasará la 01.00 o las 02.00 horas de la madrugada para así no crear molestias a los vecinos de la zona. De la misma manera, la UTE conformada por Global Hotelera 2022, Fuse Records-Fluge Zaragoza y Dolly Studios, estará en constante relación con los vecinos de este entorno para preparar también las actividades con ellos.

Sara Fernández, la vicealcaldesa de Zaragoza, también ha estado presente en esta visita. Ha anunciado que el ayuntamiento de la capital va a prestar también su apoyo a Las Armas fomentando actividades gratuitas, para las cuales destinará una cantidad de 70.000 euros, según se desprende de los pliegos de la concesión por año a los nuevos gestores.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

De la misma manera, además de la música, en Las Armas también van a volver a celebrarse actividades. El cine o los talleres volverán a formar parte del día a día de este espacio. Esos talleres no solo irán enfocados a la música, sino que también irán enfocados a la imagen o al sonido. Se espera que comiencen para el mes de abril.

En este sentido, además, la nueva gestora ha mantenido a la gran mayoría del anterior equipo de trabajadores que formaba parte de esta instalación en su anterior etapa. Los únicos cambios significativos a nivel de empleados se encuentran en la dirección, ya que por motivos "claros", según ha comentado Pedro Ortega, uno de los nuevos gerentes, se ha decidido que no continuasen por una cuestión de enfoque.