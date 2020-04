Las agencias de viajes no abrirán el 11 de mayo

Uno de los sectores que peor lo está pasando con la crisis originada por el coronavirus es el turismo. Las agencias de viajes de toda España han acordado no abrir sus puertas el próximo día 11 de mayo, tal y como les permite el Gobierno. Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) han asegurado que no pueden asumir los costes de abrir sus oficinas cuando la actividad turística sigue totalmente paralizada.

"Es imposible. No se puede abrir de ninguna manera. Si no hay movilidad entre provincias, si los hoteles están cerrados, si no sabemos si los países nos van a dejar entrar y si las compañías aéreas no van a volar, ¿qué sentido tiene abrir una agencia de viajes el día 11 de mayo? Hemos tomado la decisión de no abrir ninguna agencia de viajes en toda España", nos cuenta en COPE, el presidente de la Asociación de Agencia de Viajes de Aragón, Jorge Moncada.

Solicitan además, medidas como la ampliación de los ERTES al menos 6 meses desde que se reactive la actividad en las agencias, ayudas directas a autónomos y un fondo especial para el sector turistico con cantidades concretas paras las agencias de viajes. De lo contrario están en juego 70.000 puestos de trabajo en España.

En el caso de Aragón, la predisposición por parte del Gobierno autonómico es buena pero son necesarias medidas eficaces. "Desde la Dirección General de Turismo hay preocupación y muy buena predisposición, pero somos conscientes de que a día de hoy no hay presupuesto para dar cabida a todas las peticiones. Por eso necesitamos alguna ayuda con, por ejemplo, el asunto de los ERTES", asegura Moncada. El Gobierno de Aragón ya trasladó una petición por carta a este respecto al Ministerio de Trabajo pero de momento, no se han aplicado nuevas medidas de ayudas. Las agencias de viajes seguirán atendiendo a sus clientes de forma telemática.

