Lanza asegura que atacó a Laínez por ‘miedo’ y dice que lo siente

Ha concluido en la la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio del conocido ‘Crimen de los tirantes’ en el que el acusado, Rodrigo Lanza, se enfrenta a 25 años de prisión por el asesinato de Víctor Laínez. El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha dicho que “lo siente” y que actuó para defenderse.

Lanza se enfrenta a 25 años de prisión por asesinato agravado por odio y motivación ideológica. El jurado popular conocerá en las próximas horas el objeto del veredicto y decidirá de qué delitos se le acusa a Lanza. En su alegato final, el acusado ha dicho que “siento muchísimo la muerte de esta persona, pero en todo momento yo estaba defendiéndome. Siento, claramente, el dolor de su familia y espero que puedan llegar a entender que sólo actué porque alguien me atacaba. Yo siempre intenté defenderme y en ningún momento estuvo en mi ánimo prever que esto pudiera pasar”.

“Asumía que podría tener alguna lesión en la cara. Pero nunca me podría imaginar que esto pasaría... Que tuviera una lesión tan grave o que le pudiese causar la muerte. Es que fueron segundos”, ha añadido. Y ha insistido en que actuó por “instinto” y que lo golpeó porque tenía “miedo” y entró en “pánico”.

Su abogado, Endika Zulueta, insiste en que la intención de Lanza no era matar a Víctor Laínez, sino defenderse. De hecho, Lanza ha vuelto a decir que le vio una navaja. El abogado sostiene, además, que no hubo motivos ideológicos porque después del primer cruce de palabras entre ambos Lanza salió con sus amigos del bar. “Todo lo que pasa después no tiene que ver con ninguna ideología”, ha apuntado.

Zulueta defiende que el golpe mortal se produjo por la caída de Laínez tras un primer puñetazo frontal. “Sólo hay una lesión, no hay patadas en la cabeza y hay lesiones solamente en la cara. La lesión fuerte se produce, más probablemente, contra el suelo”, y añade que “no queda acreditado” que fuese por un ataque por la espalda con un objeto. El abogado de la Defensa también ha indicado que la conducta posterior de Lanza, propinando a su víctima golpes en la cara, dice que fue por instinto y exceso de miedo.

Síguenos en Twitter y Facebook