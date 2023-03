Lambán y Vaquero se enzarzan en su ultimo cara a cara preelectoral

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la portavoz del PP, Mar Vaquero, han protagonizado este viernes su último cuerpo a cuerpo en el Pleno de las Cortes antes de la disolución del Parlamento. El arma arrojadiza en esta ocasión, como en tantas otras, han sido los impuestos y los servicios públicos.

En una sesión con un más que evidente sabor preelectoral, Vaquero le ha echado en cara que Aragón es una de las cinco comunidades donde más IRPF se paga, 170 euros más de media que en el resto de España, mientras se mantienen listas de espera quirúrgica de más de 6 meses.

La portavoz del PP recuerda que el Gobierno de Aragón "tuvo que devolver la mitad de los fondos para ayudar a los más vulnerables en la pandemia" y le recrimina que haya tardado 26 meses en tramitar ayudas al alquiler. "Tardarían 2.000 años para llegar a las 20.000 viviendas prometidas", le ha espetado Vaquero.

Por todo ello, le ha preguntado a Lambán "qué hacen con el dinero de los aragoneses", al tiempo que ha asegurado que su tiempo terminará el 28 de mayo. "Su mayor problema no será la noche electoral ni tener que abandonar el Pignatelli, será que con el voto de todos los aragoneses, el PP va a averiguar qué hacen ustedes con el dinero y lo vamos a contar", ha asegurado.

Lambán le ha respondido que, con el PP al frente, Aragón fue la segunda comunidad que más recortó en Educación y Sanidad, mientras que con el PSOE se han revertido los recortes. situándonos entre las cinco autonomías que más han aumentado el gasto. Ha presumido de haber incoporado a 2.000 profesionales sanitarios y de que la espera media en atención primaria sea de 7,45 días, por debajo de la media española. "La lista quirúrgica, que nosotros la damos en términos exactos, está en la mitad del pico, que fue cuando vivíamos la pandemia en máximo apogeo", asegura.

"Su problema es que no le gustan los servicios públicos pero les da vergüenza reconocerlo y por eso aparentan cierta indignación cuando hay problemas cuando en el fondo se alegran, porque así entienden que se puede ver favorecida su privatización", les ha acusado. También ha tildado al PP de "cínico" por decir "que van a bajar los impuestos cuando el gobierno de Rudi los subió". El actual Ejecutivo, insiste, los ha reducido.

LA INFLACIÓN Y LA LEALTAD A PEDRO SÁNCHEZ

El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez, pedía a Lambán "medidas para paliar los efectos de la inflación", apostando por la deflactación, aunque Lambán considera que esta "medida coyuntural" es "menos eficaz que la rebaja del IRPF. Pérez lamenta que no se haya rebajado a cero la cuota para los autónomos y le pide agilizar los fondos europeos Next Generation "para que lleguen a esta generación y no a la next", así como una mayor ejecución presupuestaria.

Por su parte, el portavoz de Vox, Santiago Morón, le ha echado en cara la escasa inversión del Gobierno central en Aragón, "un 4% de los Presupuestos Generales del Estado a pesar de ser la cuarta comunidad en extensión". Lambán admite que le gustaría más, pero insiste en que es "más de los que nos corresponde por nuestro peso poblacional" y "un 40% más que lo que invertía el Gobierno de Rajoy".

Morón ha cuestionado la relación de Lambán con el presidente de España, Pedro Sánchez. "Si considera que es un buen presidente para Aragón, ¿por qué lo evita? ¿Por qué no fue al último Comité Federal? ¿Fue un problema de agenda, un problema personal o quería evitar hacerse fotos con el peor presidente de España?", le ha preguntado.

Lambán ha asegurado que mantiene "lealtad entera" a Sanchéz y "a cualquier otro presidente de España", aunque admite que tiene diferencias con él, de la misma forma que las tuvo con Rajoy. "Yo quiero que Aragón tenga voz propia y la defiendo, antepongo los intereses de Aragón a cualquier obediencia a sus jefes, que es lo contrario de lo que hacen ustedes", ha concluido.

